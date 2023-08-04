Друзья о погибшей на Яльчике женщине с двумя детьми: «За что же их Бог наказал…»

Фото из социальных сетей

Девять из десяти погибших – жители Татарстана

Невиданной трагедией омрачился жаркий летний день 29 июля – теплая погода сменилась грозами и ураганным ветром. От природной стихии пострадали десятки домов и зданий. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. В Приволжском федеральном округе ураган унес жизни 10 человек, 76 получили травмы различной тяжести.

Девять из десяти погибших – жители Татарстана. В Лаишевском районе погибла 14-летняя девочка. Восемь жертв катастрофы – татарстанцы, приехавшие на отдых к озеру Яльчик из Пестречинского и Зеленодольского районов республики.

Живописные берега озера Яльчик на территории национального парка «Марий Чодра» в летний сезон притягивают сотни отдыхающих. Расположенный недалеко от Казани уголок природы с удовольствием посещают и жители Татарстана. Как рассказали очевидцы, в тот день тоже люди целым потоком ехали к озеру. Только по официальным данным, 29 июля на Яльчике было более 500 автомобилей.

Фото: МЧС России

Несмотря на предупреждения МЧС о сильном ветре и грозе, люди, видимо, по привычке полагаясь «на авось», не отказались от планов отдохнуть на природе. К вечеру погода резко изменилась – начался ливень с градом. Ветер повалил высокие сосны, они падали на палатки с людьми и на автомобили…

В интернете разошлось видео, запечатленное на автомобильный регистратор одного из отдыхающих. Как понятно из записи, ураган начался за считаные мгновения. По лобовому стеклу бьют крупные градины, в то же время по качающимся кронам деревьев видно, что ветер становится все сильнее. Одну из машин, пытавшуюся выехать из палаточного лагеря, останавливают упавшие поперек дороги толстые стволы сосен. Всего за пару минут территория оказывается заваленной деревьями.

Судя по видео, с того момента, как пошел град, и до начала падения деревьев прошло всего лишь две минуты. Судьбы людей решали мгновения. Не успевшие понять, что происходит, туристы не сумели вовремя выбраться из палаток, машин. Для восьми человек, приехавших после завершения рабочего дня отдохнуть, набраться сил в объятиях великолепной природы, этот субботний вечер оказался последним в их жизни.

О жертвах урагана Гульнаре Салимовой и ее малышах: «Не успела насладиться жизнью»

Среди погибших – жительница поселка Куюки Пестречинского района Гульнара Салимова. На отдых она приехала с мужем Ринатом, двухлетней дочерью Ясминой и младшей дочкой Сафией, которой было всего два месяца. На природу Салимовы выехали с друзьями. В момент начала падения деревьев семья укрывалась в палатке. Глава семьи остался жив – он в тяжелом состоянии находится в больнице. Его жене Гульнаре и двум маленьким дочерям, к сожалению, спастись не удалось.

Гульнара – уроженка Стерлибашевского района Башкортостана. После окончания Башкирского педуниверситета переехала в Казань. Работала научным сотрудником отдела народного творчества Академии наук Татарстана, защитила диссертацию. До того как уйти в декрет, работала в Казанском кооперативном институте.

С будущим мужем Ринатом Гульнара тоже познакомилась в Казани.

О молодой маме и ее малышках скорбят и в родном Башкортостане, и в поселке Куюки в Пестречинском районе. Гульнару и ее девочек, словами близких – «трех ангелочков», похоронили в Стерлибашево. В селе проживают мама погибшей и ее 40-летняя больная сестра. На похороны приехал младший брат Гульнары, который работает вахтовым методом на Севере.

Двоюродная сестра Илюза Сулейманова вспоминает о Гульнаре как об исключительно добром, отзывчивом человеке:

«Она как ангел, ко всем добрая, улыбчивая, одним словом – невероятно хорошим человеком была моя сестра. Очень рано осталась без отца… Я и сама росла без отца, поэтому ее чувства и переживания очень хорошо понимаю.

С будущим мужем Ринатом они нашли друг друга тоже в Казани. Поскольку расстояния большие, часто общаться с Ринатом не получалось. Но если сестра его полюбила, выбрала его, я уверенно могу сказать – наверняка он очень хороший человек.

Свадьбу они сыграли в 2020 году. В 2021 году родилась наша Ясмина, а в этом году – малышка Сафия.

Не могу сказать, что они любили путешествовать… По правде говоря, они еще даже не успели познать все радости жизни, насладиться ею… Совсем недавно в ипотеку купили квартиру. Девочки, малышки, они ведь даже не начинали жить… Младшей всего 2 месяца… За что Бог им дал такое наказание…

Младшенькую наши родственники даже не успели увидеть. Я и сама очень жалею, что не съездила, не познакомилась со своей маленькой родственницей.

Невозможно даже представить, как сейчас тяжело матери Риме апа, родному брату Гульнары. Каково это – в один миг потерять своего ребенка и двух внучек. Состояние Рината тоже очень тяжелое. День и ночь молимся, чтобы он пришел в сознание…

Пусть Всевышний даст нам всем силы, чтобы пережить все эти ужасные события…»

Гульгена Хайруллина – подруга погибшей со студенческих лет. По ее словам, выросшие в деревне Гульнара и Ринат очень любили природу. Гульнара была жизнерадостной, открытой, очень доброй. «С мужем Ринатом уважали, любили друг друга. Только вот слишком короткую жизнь было суждено ей прожить… Таких хороших людей, как она, очень мало. Всю жизнь буду благодарна Богу за то, что мы были знакомы и дружили», – поделилась подруга погибшей.

Фото: © из личного архива Олега Хисамова

Бывшие коллеги: «Мы были просто поражены этим известием»

Заместитель директора Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Олег Хисамов:

«Это ужасная трагедия. Когда услышали о гибели нашей бывшей коллеги, все в коллективе были поражены этим известием. Гульнара – выпускница Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы по специальности «татарский язык и литература». В 2014 году поступила к нам в аспирантуру. Ее кандидатская была на тему татарских волшебных сказок.

Фото: © из личного архива Олега Хисамова

Работала усердно, тему глубоко изучала. У нас она работала в отделе народного творчества. Ездила в научные экспедиции в Томскую область, Арский район Татарстана, в родной Стерлибашевский район в Башкортостане. Занималась сбором и анализом произведений народного творчества. По семейным обстоятельствам ушла из нашего института. В последние годы работала в Казанском кооперативном институте».

Институт языка, литературы и искусства выражает глубокие соболезнования матери Гульнары, а также родным и близким погибшей.

«Мама плачет не переставая»

Соседка Гульнары в Стерлибашево, попросившая не называть ее имени, рассказала, что в родном селе молодая мама побывала в прошлом году летом.

«Гульнара была умной, старательной девочкой, много работала. И в студенческие годы, и до замужества к матери постоянно приезжала. Только после рождения первого ребенка так часто уже не ездила, и во время беременности второй дочерью тоже. В прошлом году летом с дочкой Ясминой пожили здесь у матери довольно долго. До сих пор перед глазами стоит, как она по этим улицам ходила с коляской. Очень жаль, молодая цветущая жизнь, и так оборвалась…

Она росла вместе с моими детьми. Мы здесь вся улица живем как одна семья. Все мы тяжело переживаем эту трагедию. В тот субботний вечер мы собрались на скамейке у дома. Мама Гульнары сказала, что в середине августа дочь и внучки приедут погостить: “Зять привезет Гульнару с девочками 15 августа. Поживут тут у меня. Ей с двумя маленькими детьми тяжело, хочу немного помочь”.

Это были очень радостные для Гульнары дни – в начале мая родилась младшенькая, Сафия, а через месяц купили новую квартиру. Вместе с ее мамой радовались за нашу Гульнару.

Рима апа в мае побывала в Казани, пожила у дочери дней десять. Встретила ее из роддома, первые дни помогала с ребенком. Она ездила к дочери, разве материнское сердце успокоится, по возможности сама приезжала в Казань.

Матери сообщили в ту же субботу ночью. Она не перестает плакать, говорит: “Не одну ведь, сразу троих потеряла”. Очень тяжело ей. Мы, как можем, поддерживаем, но горе огромное, как ей помочь… Она все время на лекарствах, уколах.

По желанию матери Гульнару и девочек решили привезти в деревню. Никому не захочется родного ребенка оставить где-то в других краях», – рассказала женщина.

Автор: Гульназ Хабибуллина; intertat.tatar; перевод с татарского