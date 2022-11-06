Семьи мобилизованных из Лениногорска побывали в Казанском танковом училище

Фото: «Лениногорские вести».

Семьи мобилизованных из Лениногорска отправились в Казанское танковое училище навестить своих родственников, призванных из числа резерва в рамках частичной мобилизации. Как пишут «Лениногорские вести», автобус был организован производственным предприятием «ЛениногорскРемсервис».

Всего в столицу республики отправились восемь семей, чтобы навестить своих мужей, братьев, сыновей.

Родственники мобилизованных захватили с собой теплые вещи, угощения, а дети — письма от школьников с пожеланиями Победы и возвращения домой. Они заехали в Казанское танковое училище и в «Казань-Экспо».

Данная поездка стала второй по счету, организованной работниками этого предприятия.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.