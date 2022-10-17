Семьи мобилизованных челнинцев навестили своих родных в танковом училище Казани

16 октября из Набережных Челнов был организован автобус для желающих посетить военнообязанных, которые находятся сейчас в Казани. В воскресенье на сборном пункте — в танковом училище Казани выходной день. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Автобус был организован по поручению мэра города Наиля Магдеева. Родственники мобилизованных также могли посетить полигон. Всего в танковое училище и на полигон отправились 17 семей — 34 человека.

Глава Автозаводского района Винер Харисов отметил, что специалисты посетили все семьи, где есть мобилизованные граждане, для того, чтобы помочь решить организационно-правовые вопросы. «Создана горячая линия для поддержки семей мобилизованных, если нужна помощь, стараемся оказать. Многим семьям нужна только моральная помощь, ее тоже стараемся оказать».

Сегодня с собой челнинки — жены и мамы — взяли продукты и домашнюю еду, чтобы порадовать своих близких.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах открыли мемориал погибшим на Украине военным.