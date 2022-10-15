В Челнах открыли мемориал погибшим на Украине военным

В Набережных Челнах состоялось открытие мемориальной доски выпускникам школы №11 — Руслану Галямову и Олегу Дмитириеву, погибшим на Украине в ходе специальной военной операции. Видео и фотографии опубликованы в Telegram-канале местной администрации.

На торжественную церемонию пришли родные и близкие, друзья и сослуживцы погибших военных.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев выразил соболезнования родным и близким павших. «Сегодня для нас ответственный и памятный день. Руслан Марсович и Олег Алексеевич — достойные сыны нашего Отчества, которые в самую трудную минуту не дрогнули и защитили нашу Родину. Мы открываем памятную доску, которая ежедневно нам будет напоминать о подвиге ребят», — обратился он к собравшимся.

Представитель Союза ветеранов военнослужащих запаса войск правопорядка по Республике Татарстан Дмитрий Чураков открыл мемориальную доску.

Затем военный комиссар Комсомольского района Дамир Валиев объявил минуту молчания.

Все присутствующие возложили цветы к мемориальной доске, где увековечены имена погибших.