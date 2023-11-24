Семьи мамадышских бойцов СВО поблагодарили власти за поездку в дельфинарий

Семьи участников специальной военной операции, жены и дети военнослужащих — уроженцев Мамадыша побывали в Набережночелнинском дельфинарии. Всего за октябрь и ноябрь было сделано пять рейсов из Мамадыша в Набережные Челны, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Родственники участников специальной военной операции поблагодарили руководство района за заботу и внимание.

«Шоу было прекрасным, только что вышли из кафе. Хочется выразить благодарность за такую организацию, за возможность посетить дельфинарий. Помощь очень хорошая», — отметила одна из женщин, посетившая с сыном мероприятие.

По инициативе главы Мамадышского района Анатолия Иванова супруги и дети бойцов, в том числе проживающие за пределами Мамадыша, смогли побывать в Набережночелнинском дельфинарии. Совет и исполком района, его отделы организовали трансфер, посещение дельфинария, питание более 200 взрослых и детей.

Ранее военнослужащий из Мамадыша рассказал, что помогает поддерживать боевой дух на передовой, о чем сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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