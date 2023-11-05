Военнослужащий из Мамадыша рассказал, что помогает поддерживать боевой дух на передовой

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

Военнослужащий Александр из Мамадышского района Татарстана вернулся в краткосрочный отпуск на свою малую родину. В отпуске он рассказал, что помогает солдатам поддерживать боевой дух на передовой.

По его словам, выдерживать трудности в боевых условиях помогают хорошие, добрые новости из дома, уверенность в том, что у родных и близких все хорошо. Вот почему мамадышец так ценит заботу руководства района.

«На встречу с руководством района и Анатолием Петровичем (Ивановым — главой муниципалитета, прим. Т-и) я всегда иду с удовольствием. Он всегда моей семье помогает. Есть возможность посещать бесплатно 12 социальных объектов. Нам дали перечень, куда можно ходить по льготным билетам. Есть и материальная помощь. Для кого-то может показаться незначительным бесплатный проезд в общественном транспорте, но самое же главное, что нас не забыли, отметили! Вот сейчас нам выдали теплые вещи. Конкретно на меня пошили на заказ форму. Обувь выдали хорошую, надежную, выдерживает полевые условия. Если сложить все эти моменты — это получается много. Нас уважают, нас помнят», — отметил боец.

Как рассказали в пресс-службе Мамадышского района РТ, глава района Анатолий Иванов встретился с участниками спецоперации. Он вручил землякам камуфляжные костюмы, солдатский набор, материальную помощь, заодно узнал, в чем еще нуждаются солдаты.

«Потребности у всех разные. Мы живем взводом, из Мамадышского района восемь человек. Мы созваниваемся с волонтерами, говорим, что нам нужно. Всё доставляют, всем мы обеспечены. Люди активно поддерживают, даже бабушки! Пенсия у них маленькая, а они все равно несут пачку салфеток, теплые носки. Мы ценим абсолютно любую помощь», — сказал военнослужащий.

Когда началась частичная мобилизация, Александр сразу решил вступить в ряды Вооруженных сил. На передовой ему дали позывной Учитель.

«Не было мыслей таких, что мне это не надо, я из страны убегу... Кто, если не мы? Нужно ценить, что у нас есть. Всё, что требуется, делаем», — заверил боец.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.