Происшествия 17 февраля 2026 09:56

Семерых пьяных водителей задержали в Казани за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на дорогах Казани задержали семерых водителей, которые сели пьяными за руль. Данные приводит городская Госавтоинспекция.

Всего за 16 февраля в столице произошло 311 аварий, в одной из них есть пострадавший. Также автоинспекторы задержали двух человек, которые сели за руль, не имея прав.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что за первый месяц года в республике произошло восемь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых четыре человека погибли и десять получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция РТ напоминает: вождение в нетрезвом виде – грубейшее нарушение правил дорожного движения.

#пьяное вождение автовобиля #дтп с пьяным водителем #гаи
