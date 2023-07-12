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Семен Уралов: «Это не отказ, а приговор НАТО, озвученный Украине»
На завершающемся сегодня саммите НАТО подписало Украине приговор. Победить Россию – это очевидно невозможно для киевского режима. Об этом заявил корреспонденту «Татар-информа» известный политолог Семен Уралов.
«Это не отказ, а приговор НАТО, озвученный Украине. Победить Россию – это очевидно невозможно для киевского режима. Ведь понятно, что произойдет по ходу выполнения этой задачи. Будет самоуничтожение Украины. Ну а России, по замыслу НАТО, будет нанесен максимально возможный ущерб. Это и есть цель завуалированного контракта. Контракт будет завершен, когда биореактор Зеленского топить будет нечем. Ну а сам Зеленский получит пристанище на Западе», – считает эксперт.
Подробнее об итогах завершающегося сегодня саммита НАТО в Вильнюсе читайте в материале «Татар-информа»:
«Приговор» Украине и «план Б» США против России: какие лозунги звучали на саммите НАТО
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