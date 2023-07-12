На завершающемся сегодня саммите НАТО подписало Украине приговор. Победить Россию – это очевидно невозможно для киевского режима. Об этом заявил корреспонденту «Татар-информа» известный политолог Семен Уралов.



«Это не отказ, а приговор НАТО, озвученный Украине. Победить Россию – это очевидно невозможно для киевского режима. Ведь понятно, что произойдет по ходу выполнения этой задачи. Будет самоуничтожение Украины. Ну а России, по замыслу НАТО, будет нанесен максимально возможный ущерб. Это и есть цель завуалированного контракта. Контракт будет завершен, когда биореактор Зеленского топить будет нечем. Ну а сам Зеленский получит пристанище на Западе», – считает эксперт.

Подробнее об итогах завершающегося сегодня саммита НАТО в Вильнюсе читайте в материале «Татар-информа»:

«Приговор» Украине и «план Б» США против России: какие лозунги звучали на саммите НАТО