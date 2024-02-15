Семейный огонь из Казани отправился в Набережные Челны: его привезет многодетная семья

Сегодня в Центре семьи «Казан» работники ЗАГСа передали семейный огонь многодетной семье из Набережных Челнов.

«Сегодня мы даем старт большому путешествию семейного огня по нашей любимой республике, где в любви и согласии проживают более 170 национальностей, где трудятся и находят свое призвание многие граждане, которые определяют будущее нашей страны», — заявила в ходе церемонии начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

Начальник Управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова рассказала, что в честь Года семьи в Автограде запланировано много мероприятий, которые будут посвящены в том числе многодетным семьям, но не только им. Чиновница пожелала, чтобы этот символический огонь согревал все семьи и порождал в них любовь и гармонию, а главное — взаимоуважение.

Изначально семейный огонь был зажжен на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, откуда его отвезли в некоторые регионы, в том числе в Татарстан. В Казань его привезла семья Зиятдиновых, которая заключила брак на ВДНХ. Уже здесь, в столице РТ, лампады с огнем получили другие регионы Приволжского федерального округа. Сегодня лампада с огнем доберется до Челнов, где останется на некоторое время, а затем продолжит путь по городам республики.

Доставит символическое пламя в Автоград многодетная семья Селезневых. Супруги вместе 23 года, а в браке состоят почти 18 лет. За это время у них родилось шестеро детей. Самому старшему ребенку, Варваре, 17 лет (по словам матери семейства Евгении, «с нее всё и началось»), а самой младшей дочери — шесть. Родители обратили внимание на такую особенность, что все дети предпочитают учиться у одних и тех же преподавателей.

Текущий 2024 год объявлен в России Годом семьи по решению Президента РФ Владимира Путина. В связи с этим Гульшат Нигматуллина подчеркнула, что семья — это незыблемая основа, которая дает понимание смысла жизни, дает осознание ее ценности и дарит бесконечное чувство своей нужности, важности и любви.