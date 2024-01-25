«Большая честь и гордость»: Татарстан передал семейный огонь восьми регионам ПФО

Семейный огонь, который накануне семья Зиятдиновых привезла из Москвы в Казань, сегодня передали семьям из восьми регионов Приволжского федерального округа. Каждая из них приехала в столицу Татарстана с лампадами, которые зажгли от очага, хранящегося в республике.

«Для Татарстана и Казани очень символично, что именно мы были удостоены чести передать дальше в регионы ПФО этот бесценный огонь. С большим удовольствием сегодня встречаем гостей, у нас их много, передадим пламя в торжественной обстановке, после чего субъекты смогут и у себя открыть Год семьи», — отметила и. о. начальника Управления ЗАГС Казани Елена Студиникина.

Сегодня огонь был передан Ульяновской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Пензенской областям, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. Церемония прошла прямо во время бракосочетания одной из казанских пар, которым также подарили частичку огня из семейного очага России.

Некоторые представители регионов приехали в своих национальных костюмах. Из Удмуртии прибыла семья Корякиных, состоящая из семи человек: двоих родителей и пятерых детей.

«Привезти семейный огонь в нашу родную Удмуртию — большая ответственность, гордость и честь для нас. Очень трогательно, что именно мы приехали в Казань, чтобы доставить его к нам. Надеемся, что святые Петр и Феврония будут охранять и помогать удмуртским семьям, ведь именно в их храме в Муроме был зажжен этот огонь», — заявила мать семейства Наталья Корякина.

По ее словам, по приезде в родную республику семья передаст семейный огонь в Дом дружбы народов Ижевска.

Интересно, что церемония передачи огня была совмещена с бракосочетанием одной из казанских пар. Сразу после заключения союза Виталия и Дианы Гущиных, которым также передали частичку семейного пламени, свои лампады зажгли представители регионов.

После окончания церемонии каждой семье подарили чак-чак и книгу «Татарский мир», где описаны обычаи, традиции и главные семейные ценности Татарстана. Их вручила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

«Из Татарстана никто не уезжает без подарков. Надеюсь, эта книга станет вашим другом и добрым советчиком в вашей жизни», — обратилась она к гостям праздника и молодоженам.

Открытие Года семьи состоялось 23 января на выставке-форуме «Россия» в Москве с участием Президента РФ Владимира Путина. Вчера, 24 января, Раис Татарстана Рустам Минниханов провел торжественный прием, посвященный открытию Года семьи в республике.