Семейное путешествие из Казани в Гагры и Геленджик признано автотреком 2023 года

Путешествие из Казани в Гагры, Геленджик и обратно признано автотреком года. Обладательница Гран-при — жительница Татарстана Алиса Хайруллина преодолела 4,3 тыс. километров и заправилась по пути на 19 метановых АЗС страны.

Итоги и рекорды первого в России народного пробега «Трак года» прозвучали на Петербургском международном газовом форуме. С 18 сентября до 23 октября его поддержали около 350 участников из 57 регионов России.

Амбассадорами события стали пилот единственного в мире гоночного грузовика на метане, участник команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов и чемпион мира, рекордсмен России в категории 55+ в марафоне Юрий Строфилов.

Помимо автомобильного трека, определены победители среди любителей бега, в номинациях «Туризм на метане», «Самопреодоление», «Исторические места» и обладатель приза зрительских симпатий.

Проект «Трек года» — преемник традиционных автопробегов на метане «Газ в моторы», которые с 2008 года проводит компания «Газпром».

Напомним, что участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Какие новинки презентовала республика и подробнее о поездке руководителя РТ можно узнать в материале «30 млрд «кубов» и интерес Миллера к Иннополису: как Минниханов съездил на газовый форум».