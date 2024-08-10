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Семье из Лаишевского района передали лампаду «Сердце России»
«Сердце России» передано семье Шаймухаметовых из села Именьково Лаишевского района. Семья Шаймухаметовых — дружная и трудолюбивая. Родители воспитывают четверых детей: Айнура, Алину, Камиллу и Райхана. Радик Раузитович работает учителем ОБЖ в Именьковской школе, Алия Мухаметзяновна — директором этой же школы.
В семье строго соблюдается режим, способствующий успешной учебе детей. Воспитывается ответственное и добросовестное отношение к учёбе. Осуществляется постоянный контроль за учёбой детей.
Алия Шаймухаметова пожелала семьям крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.
«Пусть ваши семейные очаги всегда будут наполнены любовью, уважением и взаимопониманием! Сохраняйте и передавайте традиции ваших предков, семейные ценности из поколения в поколение», – сказала она.
Символ года — Всероссийский семейный очаг передала семья Забировых из Высокогорского района. На протяжении недели высокогорские молодожены имели возможность прикоснуться к огню Всероссийского семейного очага, зажечь свой собственный очаг.
«Сердце России» — это не просто огонь, это символ семейного тепла, любви и заботы, который передается от одной семьи к другой.
Торжественная передача лампады «Сердце России» прошла в рамках Дня физкультурника в селе Высокая Гора.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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