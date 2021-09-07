Депутат Госсовета РТ: Никаких сомнений в том, что программу «Наш двор» реализуют, нет

Фото: Владимир Васильев

Никаких сомнений в том, что реализуемая в Татарстане начиная с 2020 года республиканская программа «Наш двор» будет реализована в полном объеме, нет. Всего по ней предполагается привести в порядок почти 7 тыс. дворовых территорий. Об этом заявил депутат Государственного Совета РТ Марат Нуриев, который сегодня принял участие в обсуждении жителями одного из кварталов Советского района Казани вариантов обустройства их дворов.

Фото: © Владимир Васильев

«Никаких сомнений в том, что программу реализуют, нет. Есть понимание со стороны населения, которое активно вносит свои предложения в схемы обустройства дворов, есть четкая работа муниципальных властей и проектных организаций. И нужно поблагодарить Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Правительство за то, что они изыскали источники финансирования программы», — подчеркнул Марат Нуриев.

Фото: © Владимир Васильев

На встрече жители ознакомились с предварительной схемой комплексного благоустройства дворовых территорий, выслушали идеи проектировщиков и высказали свои предложения.

Фото: © Владимир Васильев

«Это первичное обсуждение проекта благоустройства. Он будет оттачиваться до полного согласования с жителями многоквартирных домов. Двух — трех встреч бывает достаточно. Остальные нюансы решаются уже в рабочем порядке. Мы выложим нашу схему на сайт Dvor.tatar, там каждый желающий сможет оставить свое предложение. Проект, который сегодня мы вынесли на первичное обсуждение, будет реализован в будущем году. В этом нет сомнений — эта практика действует уже два года, она отработана», — поделился подробностями с ИА «Татар-информ» глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Фото: © Владимир Васильев

Начатая в 2020 году республиканская программа «Наш двор» ставит своей целью ремонт дворов всех многоквартирных домов Татарстана, требующих благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ.

«Сейчас мы ставим новую амбициозную задачу — благоустроить дворы всех домов. За пять лет нам предстоит проделать большой объем работы. Это крайне непростая задача, но сложности не могут служить поводом к упрощению качества работ», — заявлял ранее инициатор программы Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что республиканская программа «Наш двор» в Казани выполнена на 75%. По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, в этом году обустраиваются 420 дворов, 480 уже приведены в порядок в 2020 году.