Республиканская программа «Наш двор» в Казани выполнена на 75%. Об этом во время прямого эфира рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В этом году мы обустраиваем 420 дворов, и они коснутся улучшения условий 110 тыс. жителей. 480 дворов было сделано в прошлом году. На казанском сайте нашей мэрии можно увидеть адреса, когда мы придем в ваш двор и что мы собираемся делать на следующий год», — отметил мэр.

Ильсур Метшин добавил, что всем жителям хочется, чтобы именно их двор обновили первым. Однако строительный сезон еще продолжается, и все работы будут выполнены к его завершению.

Что касается капитального ремонта жилья, то обновление 234 многоквартирных домов выполнено на 63%. «У нас в запасе есть сентябрь и октябрь, и в назначенные сроки мы и здесь все завершим», — заверил градоначальник.

Ремонт дорог в Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 73%. Большой ремонт затронул дороги на Беломорской, Гладилова, Гареева, Голубятникова, Чуйкова и другие крупные дорожные автомагистрали.

Во время прямого эфира Метшин также рассказал о реализации городских и республиканских программ, о том, что было сделано к началу учебного года, а также объявил о старте приема заявок на получение грантов для разработчиков стартап-проектов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.