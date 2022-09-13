Семь стран ЕС прекратили выдачу виз россиянам

Семь стран — членов Евросоюза — прекратили выдавать визы россиянам. Принимать документы перестали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, бельгия и Нидерланды. Тем не менее туроператоры не ожидают большого числа отмен от лояльных стран ЕС, сообщает АТОР.

«Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген)», — уточнили в организации.

В ассоциации напомнили, что теперь сроки выдачи документов увеличились, а тщательность проверки повысилась. Поэтому россиянам стоит тщательнее подходить к их оформлению, отводить на это три-четыре месяца перед путешествием.

Ранее Финляндия заявила, что продолжит выдавать туристические визы россиянам, однако лишит их всех «преимуществ».