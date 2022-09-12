Финляндия продолжит впускать российских туристов, но лишит их «предпочтений»

Финляндия не планирует полностью запрещать въезд для российских туристов, однако не окажет им «никаких предпочтений» при оформлении виз. Об этом со ссылкой на руководителя консульского департамента МИД страны Юсси Таннера сообщает РИА Новости.

«В Финляндии не будет полного запрета, как в странах Балтии и Польше. Но, конечно, единый подход ЕС, к которому стремится Финляндия, был бы наилучшим и наиболее эффективным», — подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, для отмены виз сейчас нет правовой основы. Каждый случай будет изучаться в индивидуальном порядке.

«При подаче заявления на визу россияне будут стоять в одной очереди с гражданами, скажем, Узбекистана или Монголии. Россиянам больше не оказывают никакого предпочтения», — заключил министр.

Напомним, что с 12 сентября прекратило действовать соглашение об упрощенном визовом режиме для ЕС и России. По рекомендациям Еврокомиссии россиянам придется собирать больше документов, их рассмотрение увеличится до предельных 45 дней, а стоимость процедуры повысится.