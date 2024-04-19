Семь проектов из Татарстана оказались среди лучших практик благоустройства в России

Семь татарстанских проектов благоустройства вошли в число лучших в России. С 2017 года такие проекты и практики выбирает Минстрой РТ, напомнили в Институте развития городов РТ.

Все объекты, вошедшие в реестр, были обновлены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

От Татарстана лидерами признаны Юнусовская площадь, парк «Светлая долина», «Зеркала Татарстана» — Большое Голубое озеро из Казани, «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» в Тетюшах, парк «Детский городок» в Пестрецах, парк Кондурча в Нурлате и «ТатАрские предания — в город старой дорогой по улице Коммуны» в Арске.

Для участия в конкурсе было подано 415 заявок из 85 регионов. Лишь 50 из них были положительно оценены экспертами Минстроя России и вошли в реестр.

«Комиссия оценивала влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей, а также качество реализации проекта», — объяснили в телеграм-канале института.

Напомним, что в Татарстане до 30 апреля продолжается голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2025 году.