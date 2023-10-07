Семь лидеров иностранных государств поздравили Путина по телефону

Фото: kremlin.ru

В день рождения Президента России Владимира Путина семь лидеров иностранных государств поздравили его по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В этот день глава государства получил звонки от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидеров Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова, Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, Таджикистана Эмомали Рахмона и Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Также по телефону Владимира Путина поздравил первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Действующий казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравили его лично.

Напомним, что сегодня Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.