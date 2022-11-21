Семь человек погибли в результате крупного пожара на цветочном складе в Москве

В результате пожара площадью 2500 квадратных метров, который произошел накануне на цветочном складе у Комсомольской площади в Москве, погибли семь человек. Об этом сообщают РИА Новости.

Экстренные службы работали на складе всю ночь, разбирая тлеющие конструкции. Информация о погибших и пострадавших обновляется каждый час.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате пожара и одном пострадавшем. Напомним, само возгорание на складе потушили в районе полуночи.

Как установили следователи, возгорание началось из-за ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Сейчас на месте происшествия также работают следователи, которые назначили соответствующие экспертизы. Обстоятельства случившегося, а также более точная информация о количестве пострадавших, уточняется.

Ранее «Татар-информ» сообщал о крупном пожаре в центре Москвы, площадь которого быстро достигла 2500 квадратных метров.