Число погибших при пожаре на складе в центре Москвы достигло пяти человек

Количество погибших на пожаре, случившемся на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы, достигло пяти человек. Еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице России.

«При разборе завалов в 23.13 обнаружено тело пятого погибшего», — рассказал собеседник агентства. При этом судьба еще одного человека пока неизвестна, уточнили в экстренных службах.

О пожаре, начавшемся в складском здании неподалеку от трех вокзалов в Москве, стало известно в 15.13 воскресенья. С цветочного склада пожарные эвакуировали семь человек. Огонь охватил площадь в 2500 кв. метров. К тушению привлекли три вертолета и пожарный поезд, о чем сообщал «Татар-информ».

Из-за пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, его площадь составила 500 кв. метров. Возгорание удалось локализовать, затем было объявлено о ликвидации открытого горения. «В 23.55 пожар был полностью ликвидирован», — уточнили позднее в ГУ МЧС.