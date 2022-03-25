Сельхозярмарки в Пестречинском районе развернутся в самых густонаселенных селах

Сельскохозяйственные ярмарки в Пестречинском районе Татарстана развернутся в самых густонаселенных сельских поселениях. Всего определено четыре локации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации.

«Ранее ярмарка проводилась в райцентре Пестрецы, в этом году в график включены и другие сельские поселения, где есть спрос от жителей. Так, у жителей ЖК „Царево“, сел Пестрецы, Богородское и Ленино-Кокушкино будет возможность приобрести фермерскую продукцию по приемлемым ценам», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

На прилавках крестьянско-фермерские хозяйства выложат мясную, молочную, овощную продукцию, рыбу, кондитерские изделия и другие товары. Продукцию предложат как местные КФХ, так и из соседних районов.

25 марта, 1, 8, 15 и 22 апреля ярмарки пройдут в Пестрецах. 27 марта, 10 и 24 апреля — в ЖК «Царево», 3 и 17 апреля жителей ждут в Богородском, 29 марта, 5, 12 и 19 апреля — в Ленино-Кокушкино.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.