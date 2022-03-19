Сельхозярмарка в Елабуге собрала фермерские хозяйства из Татарстана и Удмуртии

Сегодня в Елабуге, в 4-м микрорайоне у торгового центра «Мираж», стартовали ярмарки сельскохозяйственной продукции с разнообразным ассортиментом, который представили предприятия и фермерские хозяйства. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

«Участие в ярмарке приняли 20 предприятий и фермерских хозяйств из Татарстана и Удмуртии, а именно из Елабуги, Нижнекамска, Сарапула, Ижевска и села Алнаши», — сообщила руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Здесь елабужане и гости города могли приобрести овощную, мясную и молочную продукцию, мед, сухофрукты, сладости, одежду, обувь и другие виды товаров по приемлемым ценам.

Говядину продавали от 430 до 550 рублей за 1 кг, птица стоила от 300 до 450 рублей, 1 литр молока можно было приобрести за 35 рублей, полкило творога — за 100 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.