Сельхозтехника КФХ в Нурлатском районе выйдет на поля под знаком Z

Сельхозтехника КФХ «Сулейманов А.И.» в Нурлатском районе Татарстана выйдет на поля под знаком Z. Таким образом труженики хозяйства хотят выразить солидарность и поддержку специальной операции в Донбассе. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

КФХ «Сулейманов А.И.» по традиции получило самый высокий балл конкурсной комиссии, которая оценивает готовность хозяйств к весенним полевым работам. Накануне члены комиссии под началом представителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Азата Рамазанова побывали во всех крупных хозяйствах района.

В КФХ «Сулейманов А.И.» на линейке готовности все 52 трактора, а также сельхозтехника, которая будет задействована в весенних полевых работах.

Как отметил руководитель КФХ Ирек Хайдарзянов, коллектив очень постарался, чтобы своевременно подготовить технику, в достаточном количестве заготовлены семена, удобрения и средства защиты растений. Нет проблем и с рабочими кадрами. Именно по инициативе работников на трактора и машины наклеены буквы Z.

Руководитель исполкома Нурлатского района Рафис Хамзин высоко оценил готовность хозяйства к весенним полевым работам, а также обратил особое внимание на соблюдение правил охраны труда.

В целом по району в этом году посевные площади составляют более 75 тыс. гектаров, из них более 41 тыс. гектаров — под зерновые культуры.

О значении символов V и Z, которые наносятся на военную технику, участвующую в спецоперации, ранее рассказало Минобороны России. 24 февраля, обращаясь к жителям страны, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, долгие годы страдающее от агрессии киевского режима.