Эксперт: Может так получиться, что курица не будет стоить выеденного яйца

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Правительство России должно еще до начала нового года обозначить четкие условия ценообразования для производителей яиц и курятины, считает председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. Он предупредил, что в случае серьезных ценовых ограничений, выращивать курицу им может стать попросту невыгодно и закупать эту продукцию придется в других странах.

«Власти должны до Нового года уже сказать по ценам, чтобы производители сельхозтоваров могли ориентироваться, стоит курей держать или не стоит. Может мы все-таки в Турции, Индонезии, Иране будем не только яйца покупать, но и кур, и цыплят. Может так получиться, что курица не будет стоить выеденного яйца», – рассказал эксперт «Татар-информу».

Байтемиров также отметил, что не до конца понимает логику Федеральной антимонопольной службы РФ, которая после повышения цен на товары из «потребительской корзины» россиян должна была сразу же принять меры по сдерживанию роста стоимости.

«Они написали, что если будет продолжаться рост, то примем ограничительные меры. Рост уже произошел. Почему не принимают ограничительные меры? Мне совсем непонятно», – сказал глава ассоциации татарстанских фермеров.

Подробнее о конфликте интересов производителей и простых граждан, а также о том, как власти собираются урегулировать эту ситуацию можно узнать в материале «Яичный казус белли и баланс интересов россиян: зачем власти ужесточают контроль за ценами».