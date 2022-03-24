Сельскохозяйственные ярмарки в Нижнекамске пройдут на трех площадках

26 и 27 марта на территории «ЭкоАгроПарка», рынках «Комета» и Бызовский в Нижнекамске развернутся сельскохозяйственные ярмарки. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Альфред Нигматзянов.

На трех ярмарочных площадках примут участие более десяти крестьянско-фермерских хозяйств Нижнекамского района, а также КФХ Аксубаевского, Чистопольского, Новошешминского и Альметьевского муниципальных районов.

На ярмарках нижнекамцы смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию: молочную и мясную продукции, колбасные и копченые изделия, рыбу и натуральный мед.

«Продукция наших сельчан — она востребована. Об этом говорят результаты ежегодных сельскохозяйственных ярмарок. В свою же очередь население Нижнекамска сможет получить возможность приобретать высококачественную продукцию собственного производства с Нижнекамской земли», — поделился собеседник агентства.

За качеством продаваемой продукции в сельскохозяйственных ярмарках специальными службами ведется контроль.

«В целом в 2021 году проведены 68 ярмарок. В 2021 году было реализовано овощей, мясной и молочной продукции на общую сумму 143 млн рублей», — добавил Альфред Нигматзянов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.