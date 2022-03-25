Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани на 15 площадках

В Казани 26 марта пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет организована на 15 городских площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Ярмарки будут работать с 6.00 до 12.00. В сельскохозяйственных ярмарках примут участие предприятия районов республики и агрохолдинги», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе Казани торговые площадки будут работать по ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27 и ул. Беломорская, 69. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2, в Московском районе – по ул. Усманова, 1. В Кировском районе приобрести сельхозпродукцию можно будет по ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе ярмарки откроются на проспекте Х. Ямашева, 71а и ул. Лаврентьева, 10. Жители Приволжского района смогут приобрести фермерскую продукцию на площадках по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, Советского района – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Кроме того, для жителей жилого комплекса «Салават купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в первый ярмарочный день на торговых площадках реализовали около 100 тонн сахара.