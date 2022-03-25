В Татарстане в первый день сельхозярмарок реализовали около 100 тонн сахара

В Татарстане в первый ярмарочный день на торговых площадках реализовали около 100 тонн сахара. Об этом сообщил в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

«У нас стандартная суточная реализация сахара на ярмарках – до 20 тонн. За прошлую субботу реализовали около 100 тонн сахара. С раннего утра были огромные очереди. На ярмарках выдаем сахар в одни руки по 10 кг, не более, чтобы хотя бы таким образом ограничить спекулянтов», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров уточнил, что сахарный песок на сельхозярмарках можно приобрести по 60 рублей за килограмм. «Я сам каждую субботу объезжаю по две–три ярмарочные площадки. Но в прошлую субботу, такого ажиотажа, когда в полшестого – шесть утра большие очереди за сахаром, за свою историю я такого не видел на ярмарках. Большие очереди были только за сахаром. На муку не было ажиотажа, на другую продукцию тоже», – подчеркнул он.

При этом министр заметил, что министерство и муниципалитеты очень серьезно подготовились к проведению ярмарок, ожидая большой спрос: завезли продукции больше, чем в другие дни.

«Ярмарки проводим планово, а не из-за ажиотажа. Они проходят каждый год с сентября до последней недели декабря и с середины марта до последней субботы апреля», – заключил он.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 19 марта. Они были организованы на 15 площадках в Казани, на двух – в Набережных Челнах и Нижнекамске и на двух площадках Зеленодольского района. Ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 23 апреля.