«Шелковый путь» стартует 6 июля на площади Тысячелетия в Казани

Завтра, 6 июля, на площади Тысячелетия в Казани стартует международное ралли «Шелковый путь». На стартовый подиум поднимутся 98 экипажей, сообщают организаторы.

Церемонию старта предварит праздничная программа, которая начнется в 16.30. Запланированы выступления музыкальных коллективов и хореографические композиции, посвященные ралли, гостеприимству татарского народа и 10-летию Универсиады в Казани. Зрители также увидят трюковые представления мото- и квадро- фристайлеров, городок ралли. Кроме того, во время праздничной программы будет разыгран квадроцикл «Русская механика».

После праздничной программы в 19.00 начнется церемония старта ралли.

Участников ждут девять этапов. Дистанция составит более пяти тысяч километров. За девять дней гонщики пересекут 13 регионов России – Татарстан, Башкортостан, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также Москву.

Финиш ралли пройдет 15 июля на Васильевском спуске у стен московского Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 4 по 10 июля в Казани ограничат движение по ряду улиц из-за старта «Шелкового пути».