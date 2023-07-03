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С 4 по 10 июля в Казани ограничат движение по ряду улиц из-за старта «Шелкового пути»
С 4 по 10 июля в Казани ограничат движение автомобилей в связи с проведением международных соревнований по автомобильному спорту «Шелковый путь». В мэрии попросили горожан и гостей города заранее планировать свой маршрут и следовать согласно установленным временным знакам.
Так, ограничительный режим установят:
- на спуске с автодороги вдоль Кремля (улица Баумана) до площади Тысячелетия (с 10.00 4 июля до 23.00 10 июля);
- на внутренней дороге стадиона «Ак Барс Арена» (с 10.00 4 июля до 10.00 7 июля);
- на автодороге вдолья Кремля (Баумана, от Профсоюзной до Батурина — с полуночи 5 июля до 23.00 7 июля);
- на проезде между цирком и Центральным стадионом (с 23.00 5 июля до 8 утра 7 июля);
- в районе съезда из внутренней дороги вокруг «Ак Барс Арены» (с 08.00 5 июля до 20.00 6 июля).
Также с 23.00 5 июля и до 23.00 6 июля ожидаются перекрытия дорог:
- по улице Ташаяк, на участке от Лево-Булачной до Московской;
- по Лево-Булачной, по направлению от улицы Ташаяк до улицы Чернышевского;
- по Право-Булачной, по направлению от Чернышевского до Ташаяк;
- по Профсоюзной, на участке от Чернышевского до Право-Булачной;
- на съезде с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия;
- по площади Тысячелетия, от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы, в обоих направлениях.
Напомним, церемония старта 13-го Международного ралли «Шелковый путь» пройдет 6 июля на площади Тысячелетия в Казани.
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