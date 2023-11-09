Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сельчанки Нижнекамского района отправили бойцам СВО окопные свечи, лапшу и чак-чак
Жители села Нижняя Уратьма Нижнекамского района дважды в неделю отправляют бойцам продукцию, сделанную своими руками. Так, женщины изготовили и отправили на фронт около 150 окопных свечей. Работа продолжается, и волонтеры уже готовят к отправке следующую партию.
Помимо этого, уратьминцы регулярно делают домашнюю лапшу и чак-чак. Совсем недавно они заготовили и отправили на фронт 106 упаковок лапши и 60 упаковок чак-чака. Кроме того, бойцам было доставлено 30 килограммов меда.
Глава Нижнеуратьминского поселения Айрат Гарифуллин рассказал, что женщины села с начала спецоперации вяжут для бойцов теплые носки.
Кроме того, совместными усилиями мобилизованному уроженцу села отправили инструменты: пилы, молотки, мотопилу, насос и гвоздодеры.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы направили в Рубежное 12 тонн стройматериалов и электрики.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»