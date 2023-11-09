Сельчанки Нижнекамского района отправили бойцам СВО окопные свечи, лапшу и чак-чак

Жители села Нижняя Уратьма Нижнекамского района дважды в неделю отправляют бойцам продукцию, сделанную своими руками. Так, женщины изготовили и отправили на фронт около 150 окопных свечей. Работа продолжается, и волонтеры уже готовят к отправке следующую партию.

Помимо этого, уратьминцы регулярно делают домашнюю лапшу и чак-чак. Совсем недавно они заготовили и отправили на фронт 106 упаковок лапши и 60 упаковок чак-чака. Кроме того, бойцам было доставлено 30 килограммов меда.

Глава Нижнеуратьминского поселения Айрат Гарифуллин рассказал, что женщины села с начала спецоперации вяжут для бойцов теплые носки.

Кроме того, совместными усилиями мобилизованному уроженцу села отправили инструменты: пилы, молотки, мотопилу, насос и гвоздодеры.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы направили в Рубежное 12 тонн стройматериалов и электрики.