Нижнекамцы направили в Рубежное 12 тонн стройматериалов и электрики

Сегодня из Нижнекамска для города Рубежное Луганской народной республики отправился гуманитарный груз. Город, как и соседний Лисичанск, является подшефным Татарстану.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, всего было направлено 12 тонн строительных материалов и электрики — это сетки ограждений, саморезы, электроды, удлинители и многое другое на сумму 5 млн рублей. Фура ушла в составе общей колонны по линии партии «Единая Россия».

В следующую отправку планируется положить муку, детское питание, отопительные приборы.

От Нижнекамского района в помощь в восстановлении городов Лисичанск и Рубежное с начала действий СВО было направлено 42 тонны гуманитарной помощи на сумму свыше 15 млн рублей.

Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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