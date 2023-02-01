Сельчане Нижнекамского района попросили у властей открыть автолавку и провести интернет

В сельских поселениях Нижнекамского района Татарстана продолжаются сходы граждан. В беседе с «Татар-информом» глава муниципального образования Рамиль Муллин отметил, что только в тесном сотрудничестве с местными жителями можно добиваться решения насущных задач и строить планы развития территории.

«Озвученные задачи должны становится вектором развития, в котором мы должны двигаться, если хотим улучшить жизнь населения, — отметил собеседник агентства. — Сегодня мы видим всё возрастающий уровень социальной активности общества, гражданских институтов, которое требует открытости органов власти. Без обратной связи, учета мнений и настроений наших жителей трудно рассчитывать на эффективность управления. Нижнекамцами востребованы такие форматы общения».

Накануне сход граждан прошел в Сосновском сельском поселении. Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по сельскому хозяйству Альфред Нигматзянов оценил мероприятие как «плодотворное» и «насыщенное».

«Жители здесь активные, с позитивной жизненной позицией. Обсудили строительство здания детского сада, проведение интернета, вопросы водоснабжения, состояние дорог. Важным моментом для себя обозначили организацию работы автолавок, что решит проблему обеспечения сельчан товарами первой необходимости», — сообщил Нигматзянов.

Еще на один сход граждане и представители власти собрались в Шереметьевском сельском поселении. Руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов ознакомил местных жителей с показателями социально-экономического развития района.

Глава поселения Владислав Никишин выступил с докладом о проделанной работе за прошедший год и задачах на 2023 год.

Участники схода обсудили проблемные моменты, волнующие жителей. Это оказание медицинской помощи, вопросы водоснабжения и теплоснабжения, ремонт дорог. На все вопросы сельчане получили компетентные ответы специалистов. Ряд вопросов взят на контроль для изучения.

Собрание граждан прошло и в Шингальчинском сельском поселении. С докладом об организации деятельности органов местного самоуправления и о проделанной в 2022 году работе выступил глава поселения Рамиль Салимов.

Здесь обсуждали вопросы по самообложению, использованию паевых земель, благоустройству, водоснабжению, дорожному хозяйству, работе социальных учреждений.

Программа схода включала концертные номера. Местный фольклорный ансамбль «Умырзая» представил театральную постановку. Таким образом, сельчане дали старт проведению в поселении Года национальных культур и традиций, которым в республике объявлен 2023 год.

Подробнее о том, как проходят сходы граждан в Татарстане, можно прочитать в материале «Татар-информа».