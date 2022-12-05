Сельчане Нижнекамского района обеспечили матерей мобилизованных дровами на зиму

Жители Сосновского сельского поселения в Нижнекамском районе РТ провели очередную добрую акцию. Активисты организовали субботник и обеспечили матерей мобилизованных ребят дровами на зиму. Об этом сообщается в телеграм-канале города химиков.

В районе активно работают над организацией помощи и поддержки для мобилизованных земляков, добровольцев и их семей. Так, председатели Советов ТОС Нижнекамска посетили 584 семьи мобилизованных и 89 семей контрактников. На каждую из них составлены социальные паспорта.

На базе Общественного центра в микрорайоне №35 по инициативе председателя СТОС заработал мини-швейный цех «Народная мастерская». Неравнодушные горожане изготавливают раневые повязки, пятиточечники, а также носилки для спасения раненых бойцов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Сосновского поселения Анатолий Бурчин попросил односельчан помочь самим мобилизованным — они делают по запросу земляков специальные ящики для складирования вещей.