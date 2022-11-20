Родные и близкие навестили мобилизованных нижнекамцев на полигоне и в «Казань Экспо»

Два больших автобуса с родными и близкими мобилизованных жителей Нижнекамского района отправились сегодня в МВЦ «Казань Экспо» и на танковый полигон, где размещены полигоны для призванных из запаса. Всего около 80 человек поехали повидаться с мужьями и сыновьями, рассказала «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина, которая также навестила мобилизованных.

Кроме того, в состав делегации вошли заместитель руководителя исполкома по взаимодействию с силовыми структурами Артур Салахов и глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов.

Молодым людям в основном передали теплые вещи — шапки, балаклавы, перчатки, а также нательное белье и влажные салфетки. «Всё то, на что был запрос, в том числе и по линии 8 (8555) 350-350, куда обращаются семьи мобилизованных. На этой неделе родные просили поддержать ребят теплыми вещами», — отметила Марина Камелина.

Глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов тоже приехал с подарками. В посылки вошли медикаменты, беляши, тушенка, фрукты, конфеты, минеральная вода, средства личной гигиены.

Глава другого поселения Нижнекамского района, Сосновского, Анатолий Бурчин подключил односельчан, и они делают по запросу мобилизованных специальные ящики для складирования вещей. «Мы их отвезем в начале недели», — пояснила Камелина.

«Ребята молодцы, настрой боевой, много учат, вчера весь день на полигоне проводили. Сегодня тоже много разных занятий», — добавила вице-мэр.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил быстро решать все вопросы, поступающие от мобилизованных, и обеспечивать им хорошие бытовые условия в местах сбора и проведения боевого слаживания.