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Общество
20 ноября 2022  18:30
Эльза Кузнецова

Сельчане Нижнекамского района обеспечили матерей мобилизованных дровами

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Сельчане Нижнекамского района обеспечили матерей мобилизованных дровами

Жители Нижнекамского района Татарстана стараются оказать всевозможную поддержку мобилизованным и их семьям. На днях сельчане из Сосновского поселения обеспечили матерей призванных из запаса резервистов дровами. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Альфред Нигматязнов. 

В сельском поселении также продолжается сбор помощи, сельчане вяжут носки и варежки, пекут сладости, собирают теплые вещи, лекарства, средства личной гигиены. «Поддерживают всем, чем могут, и добрым делом, и бодрым словом», — написал чиновник. 

Кроме того, в Сосновском сельском поселении по просьбе мобилизованных сейчас готовят «сундуки», чтобы призванные из запаса смогли туда сложить всё необходимое при перебазировании для прохождения следующего этапа слаживания.

«Сейчас нам, как никогда, необходимо держаться вместе и поддерживать друг друга во всем. Спасибо за содействие и участие в общем деле!» — отметил Альфред Нигматязнов.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил быстро решать все вопросы, поступающие от мобилизованных, и обеспечивать им хорошие бытовые условия в местах сбора и проведения боевого слаживания.

Фото: https://vk.com/id710769031.

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