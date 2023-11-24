Сельчане Бугульминского района приготовили гостинцы и передали 120 тыс. рублей для бойцов

Женщины из села Татарская Дымская Бугульминского района приготовили домашнюю лапшу для участников спецоперации. Также сельчане собрали деньги — почти 120 тыс. рублей, а дети написали письма бойцам.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, свою сплоченность и неравнодушие жители района проявляют постоянно. Предприятия и организации, коллективы учреждений, предприниматели, общественные организации, волонтеры, родственники мобилизованных, неравнодушные жители — все вносят посильный вклад в поддержку бойцов.

Регулярно собирают гуманитарную помощь участникам спецоперации и жители села Татарская Дымская. На этот раз местные мастерицы под руководством директора школы Виктории Зайнуллиной решили порадовать парней, сражающихся на передовой, любимым национальным блюдом — домашней лапшой. Из 120 яиц приготовили 20 контейнеров лапши.

«Пока готовили, мы все время молились о восстановлении мира, здоровье и скорейшем возвращении наших сыновей домой. Пусть тепло наших сердец и рук дойдет до наших защитников и поможет им в трудные минуты», — признались жительницы деревни.

Приготовленные с любовью посылки и вещи передали на склад — для отправки на передовую, как напоминание о родных краях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лицеисты Бугульмы собрали участникам спецоперации более 400 тыс. рублей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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