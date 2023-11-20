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Руc Тат
СВО 20 ноября 2023 09:16

Лицеисты Бугульмы собрали участникам спецоперации более 400 тыс. рублей

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Более 400 тыс. рублей собрали учащиеся, их родители и педагоги лицея №2 Бугульмы для участников спецоперации. Сбор проводился на республиканской добровольческой акции «Осенняя неделя добра».

Во время акции прошла благотворительная ярмарка и концерт. Все собранные средства направлены на покупку необходимых вещей и переданы бойцам в зону проведения спецоперации, сообщает «Бугульминская газета».

Спецоперация на Украине проводится по решению Президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#спецоперация на Украине #школьники #благотворительная акция
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