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Лицеисты Бугульмы собрали участникам спецоперации более 400 тыс. рублей
Более 400 тыс. рублей собрали учащиеся, их родители и педагоги лицея №2 Бугульмы для участников спецоперации. Сбор проводился на республиканской добровольческой акции «Осенняя неделя добра».
Во время акции прошла благотворительная ярмарка и концерт. Все собранные средства направлены на покупку необходимых вещей и переданы бойцам в зону проведения спецоперации, сообщает «Бугульминская газета».
Спецоперация на Украине проводится по решению Президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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