СВО 22 февраля 2026 16:25

Сельчане Актанышского района провели концерт в поддержку бойцов СВО

Сельчане Актанышского района провели концерт в поддержку бойцов СВО
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Тлякеево Актанышского района артисты благотворительного концерта «Без бергә» представили жителям концертную программу. Мероприятие прошло в теплой, душевной атмосфере и объединило сельчан общей целью.

По итогам концерта в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции, было собрано 15 800 рублей. Средства направят на помощь бойцам.

Организаторы и участники концерта выразили искреннюю благодарность жителям села за отзывчивость, поддержку и неравнодушие. Они пожелали скорейшего завершения боевых действий и благополучного возвращения всех земляков в родные края.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

