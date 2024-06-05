Сектовед о лжебатюшке: «Псевдостарец Головин – серьезная проблема для Татарстана»

В Татарстанской митрополии накануне стартовала научно-практическая конференция «Духовничество и псевдостарчество» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Создают квазисектантские сообщества, а потом они становятся сектантскими»

В Татарстанской митрополии накануне стартовала научно-практическая конференция «Духовничество и псевдостарчество». Обсуждали, как экс-священники и сектанты влияют на сознание людей. Говорили о том, как бороться с этим явлением.

Научный форум пройдет в Казани и Болгаре. Участие в обсуждении приняли известные религиоведы и специалисты в области деструктивных культов. Перед началом конференции председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Евфимий Луховицкий пообщался с журналистами.

Он отметил, что проблема псевдостарчества актуальна в масштабах всей Русской Церкви. Обратил внимание на бывшего священника Чистопольской епархии Владимира Головина. В 2018 году он был отстранен от служения, но и сегодня продолжает проповедовать людям свое учение, противоречащее православию.

«Часто на этот путь встают законно рукоположенные канонические священники, которые сначала создают квазисектантские сообщества, а потом, если не оказывается им должного противодействия, эти сообщества становятся сектантскими», – отметил епископ Евфимий Луховицкий.

Перед началом конференции председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Евфимий Луховицкий пообщался с журналистами Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Иногда очень сложно обойтись без участия правоохранительных органов»

Священников, которые создают такие сообщества, отстраняют от служения и лишают священного сана. Но, как правило, и это не заставляет их прекратить свою деятельность, добавил епископ.

К слову, участие в конференции приняли и представители силовых структур, в том числе Управления Росгвардии по РТ.

«В некоторых случаях очень сложно обойтись без участия правоохранительных органов. Потому что многие представители таких сектантских группировок выходят за рамки закона. Это связано в том числе со всевозможными мошенническими действиями. Они оказывают влияние и на психическое состояние людей, поэтому должны работать и светские специалисты – психологи, и представители правоохранительных органов», – рассказал владыка Евфимий.

К уголовной ответственности привлечь псевдостарцев не просто – для этого нужно доказать, что они совершили светское преступление.

«Нужно понимать, что светский закон и церковное право хотя где-то и соотносятся, но все-таки не идентичные системы. Тем более мы живем в эпоху, когда Конституция каждому гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания. Но учитывая все эти факторы, мы должны помочь людям найти этот узкий путь между реализацией своих гражданских прав и свобод и духовными принципами, которые Церковь сохраняет на протяжении нескольких столетий», – объяснил председатель Синодального миссионерского отдела.

Епископ Евфимий Луховицкий: «Нужно понимать, что светский закон и церковное право хотя где-то и соотносятся, но все таки не идентичные системы» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы должны думать о том, как предостеречь наших прихожан от этого псевдостарца»

Называть имена тех экс-священнослужителей, о которых говорили потом на конференции, председатель Синодального миссионерского отдела не стал, дабы не создавать им дополнительную рекламу. Но отметил, что многие поймут, о ком пойдет речь.

«Я думаю, что мы должны в большей степени думать не о том, как подействовать на него, это уже его личный выбор, как ему жить. Мы должны думать о том, как предостеречь наших прихожан от его негативного влияния. К сожалению, очень многие люди, не разбираясь в духовных вопросах, поддаются на такие вот уловки. Поэтому мы и собрались для того, чтобы актуализировать эту задачу», – рассказал епископ.

Епископ отметил, что современное общество одержимо идеями быстрого обогащения: люди ведутся на финансовые пирамиды, вступают в секты и верят лжецелителям. Лишь бы не работать над собой, духовно расти и зарабатывать своими силами.

«Когда змий предложил Еве запретный плод, он сказал: “Если вкусите от плода древа познания добра и зла, то будете как Боги”. То есть не нужно совершать милосердия, молиться, поститься. Эта идея остается очень заманчивой и привлекательной. Нажал кнопочку, лежа на диване, и стал как Бог», – отметил епископ Евфимий.

Тот, чье имя владыка называть не стал, – лишенный сана бывший протоиерей Владимир Головин из Болгара. О нем и шла речь на конференции. С докладом об этом псевдостарце выступил сектовед, профессор религиоведения Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Называть имена тех экс-священнослужителей, о которых говорили потом на конференции, председатель Синодального миссионерского отдела не стал, дабы не создавать им дополнительную рекламу Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Читал непристойные проповеди, собирал деньги за молитву по соглашению

О том, что Владимира Головина отстранили от служения, стало известно еще в сентябре 2018 года. В феврале 2019-го состоялся суд, который лишил его священного сана. Головина обвинили в искажении церковных учений, создании сообщества, противопоставившего себя Церкви, в деятельности, вносящей смущение в среду верующих, а также в упорном непослушании правящему архиерею и клевете на других священников. Его неоднократно предупреждали и давали срок на исправление.

Экс-протоиерей читал непристойные проповеди, собирал деньги за соборную молитву по соглашению и делал многое другое, что не соответствует канонам православия. Даже после того, как состоялся церковный суд, он продолжил работу – к нему стекаются последователи даже из других стран. Он читает проповеди и водит экскурсии по храмам Болгара и Казани. Отдельный ценник он выставляет на личное общение. К слову, по словам Александра Дворкина, на сайте Головина можно заказать молитву, цена которой зависит от разных параметров. «Полный пакет» стоит 35 тысяч рублей.

Профессор религиоведения приводил примеры псевдостарцев, втягивающих в число своих адептов сотни людей. Общение со старцами в современном сознании нередко воспринимается как панацея. Люди стали искать священнослужителей, которые могут дать ответы на все вопросы и решить все их проблемы. При этом не желая работать над собой ни духовно, ни физически. Это стремление людей навело нечестных личностей на мысль воспользоваться ситуацией и заработать на этом.

Экс-протоиерей читал непристойные проповеди, собирал деньги за соборную молитву по соглашению и делал многое другое, что не соответствует канонам православия Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он создал целую империю со своим телевидением и ютуб-каналом и ежедневными стендапами на фоне иконостаса»

Владимира Головина профессор религиоведения Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета Александр Дворкин назвал серьезной проблемой Татарстана, поставив его в один ряд с двумя самыми влиятельными псевдостарцами.

«Три раны, которые еще будут кровить и гноиться, – это Владимир Головин, Николай Романов, ныне сиделец, и бывший архимандрит Иоанникий из Чихачева. И это только вершина айсберга. Количество адептов у них зашкаливает», – рассказал профессор религиоведения.

Причем, добавил профессор, запрещенные псевдостарцы до сих пор не прекратили свою деятельность.

«Проблема в магическом восприятии веры у людей по принципу “я тебе – ты мне”. Я тебе плачу какие-то деньги, а за это Бог мне гарантированно дает то, что я хочу. И чем больше платишь, тем очевидно качественнее услуга. Поэтому и расцвел Бог Кузя, собирающий на православных ярмарках деньги на записки о молебнах на самые экзотические темы: успехи в бизнесе и разрешение жилищных вопросов, снятие венца безбрачия и родового проклятия», – вспомнил Александр Дворкин.

Сектовед вспомнил одну из ситуаций, связанную с экс-священником, а ныне псевдостарцем.

«Когда мы начали разбирать его историю, появился человек, который работает генеральным директором Союза стриптизеров России. Он вел свой блог и поехал к Головину, взял у него интервью, а потом стал собирать подписи под обращением к Патриарху с требованием прекратить преследование такого замечательного батюшки Владимира», – вспоминает профессор.

Потом этот руководитель Союза стриптизеров, поняв, как зарабатывает Головин, стал собирать деньги у людей, общая прочесть их имена возле Гроба Господня в Иерусалиме. И многие повелись.

«Обещаниями хлеба и зрелищ привлекает людей, наверное, самый популярный в мире артист разговорного жанра – Владимир Головин. По зрелищам он создал целую региональную империю со своим телевидением и ютуб-каналом и ежедневными стендапами на фоне иконостаса перед собравшейся публикой, которая внимает его голосу, переходящему от брезгливости до глумления над святынями и рассуждений о вопросах сексуальной сферы», – говорит Александр Дворкин.

Александр Дворкин: «Запрещенные псевдостарцы до сих пор не прекратили свою деятельность» Фото: pstgu.ru

«Эти псевдостарцы претендуют на то, чтобы в духовном смысле заменить собою Христа»

Увы, большинство людей ездят к старцам не ради поиска Христа, а за вполне земными целями, подчеркнул эксперт.

«Добиться этих целей они надеются оккультно-магическими методами. Увлечение старцами ведет к неконтролируемому росту местных харизматиков, малообразованных и самовлюбленных. В конечном итоге все эти старцы претендуют на абсолютную лояльность своих фанатов и каждый из них стремится в административном смысле возвести себя до священноначальников, а в духовном смысле – заменить собою Христа», – заключил профессор религиоведения.

Позже в личном общении с «Татар-информом» Александр Дворкин рассказал: чтобы человеку понять, что он связался со лжесвященником, нужно обратить внимание на определенные моменты.

«Христианство – это все-таки свобода. И если человек попал в какой-то монастырь или приход и там ему говорят, что “только у нас истинные знания, а остальная Церковь неправа”, – это уже такой очень серьезный звонок. Стоит оттуда уйти. Потому что таинства церкви должны быть одинаковы в любом приходе», – объяснил профессор.

«Больше таких, как Головин, псевдостарцев в Татарстане я не знаю, но это не значит, что их нет. Возможно, они другого масштаба. Головин набрал не то что всероссийскую популярность, его смотрят и за рубежом. К нему раньше из других стран приезжали, сейчас просто это сложнее, но он с ними общается онлайн, также деньги к нему и оттуда идут», – отметил Дворкин.

«Христианство – это все-таки свобода. Таинства церкви должны быть одинаковы в любом приходе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Образования у него нет, но он интуитивно чувствует, как управлять людьми»

Избавить людей от влияния таких, как Головин, непросто, говорит сектовед. Действовать нужно терпеливым переубеждением.

«Когда сознание людей контролируется, это всегда сложно. Поэтому профилактика важнее. Сектозависимость схожа с алкозависимостью, поэтому лучший способ выйти из секты – это в нее не попадать. А Головин создал вокруг себя настоящую секту, в которой люди просто ослеплены и не слышат очевидного», – добавил профессор.

Лично с Головиным Александр Дворкин не общался – его к лжесвященнику никто не подпустит.

«У него своя команда, и достаточно жесткая, но я смотрел видео, прослушал множество его речей – он умелый демагог-самоучка и манипулятор. Образования у него нет, но он интуитивно чувствует, как управлять людьми. Его приемы очевидны, и я понимаю, как он это делает. Ну и, конечно, реклама вокруг него грамотно выстроена, работает штат пиарщиков», – объяснил сектовед.

По словам Александра Дворкина, пострадавших от псевдодуховников стало в разы больше в последнее время. Увы, люди готовы верить в Бога Кузю, закапывать себя в землю, отдавать все свое имущество, лишь бы получить желаемое немедленно. Все они забывают простую истину о том, что бесплатный сыр только в мышеловке.