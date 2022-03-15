За трансляцию идей лишенного сана священника суд оштрафовал благотворительный фонд в РТ

Вопросы к благотворительному фонду содействия просвещения общества «Святого мученика Федора Болгарского» со стороны закона возникли в прошлом году.

Как стало известно «Татар-информу» от источника в правоохранительных органах, в одной из социальных сетей Фонд создал группу, в которой в течение без малого семи месяцев публиковалась информация со словами из проповедей экс-священника Владимира Головина.

В нарушение «Закона о свободе совести и вероисповедания», в социальной сети на странице с названием фонда распространялась информация о вероучении религиозной группы среди тех, кто не являлся участниками этой религиозной группы, преследуя цель вовлечь новых участников в группу.

Стоит напомнить, что в 2019 году «Татар-информ» со ссылкой на Татарстанскую митрополию сообщал, что священник Владимир Головин был лишен сана за искажение церковных учений.

Дело о лишении священного сана протоиерея Владимира Головина тогда рассмотрел Епархиальный суд Чистопольской епархии. Решение утвердил епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен.

Суд признал Головина виновным в противопоставлении себя Церкви, внесении смущения в среду верующих и искажении учения Церкви о молитве. Кроме этого, экс-священника обвинили в упорном непослушании правящему архиерею и клевете. Головина неоднократно предупреждали и призывали к покаянию, однако эти меры никак не повлияли на него.

Тогда митрополия сообщала, что экс-протоиерей служил в Болгаре, где призывал людей к «соборной молитве по соглашению», которая отличалась от традиционной частной благочестивой практики. У руководства Чистопольской епархии данная практика вызвала обеспокоенность, так как она могла привести ее участников к изоляции от остальных православных.

И вот, спустя два года, транслировать идеи и мировоззрение Владимира Головина решил благотворительный фонд содействия просвещения общества «Святого мученика Федора Болгарского».

В течение семи месяцев на странице этого сообщества публиковалась информация из различных проповедей бывшего священнослужителя Владимира Головина, которые размещены на ютуб-канале.

Проще говоря, по данным источника агентства, с конца мая по начало декабря 2021 года благотворительный фонд осуществлял миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Из материалов дела следует, что на странице фонда в соцсети распространялась информация о вероучении религиозной группы Владимира Головина среди тех, кто не являлся участником его группы, с целью привлечь новых участников посредством обращения к их сознанию, воле, чувствам.

«В качестве эксперта суд пригласил историка-религиоведа, который, изучив материалы, объяснил, что они отображают духовно-просветительскую деятельность благотворительного фонда, и деятельность, характерную для религиозного объединения. Материалы содержат популяризацию религиозных идей и практик на неопределенный круг лиц», – рассказал источник агентства.

Именно через благотворительный фонд, по информации источника агентства, в разное время проводились немалые суммы денег – речь идет о десятках миллионов рублей. Они шли на якобы организации трансляций в канале на ютубе. Фонд собирал с пользователей интернета заявки на те самые «молитвы по соглашению», деньги перечислялись на счет фонда. А уже потом религиозная группа проводила соборные молитвы.

Группа, по мнению эксперта, сформировалась вокруг Владимира Головина в селе Балымеры Спасского района Татарстана и известна, как «Община Спасская». Существует она с 2016 года (еще до того, как Головин был лишен сана). Зарегистрирована была как «Религиозная группа православных христиан Спасского района Республики Татарстан». Номинальным ее руководителем числился брат Владимира – клирик чистопольской епархии, но фактическим главой был Головин.

К слову, в декабре 2021 года Министерство юстиции Татарстана, по информации источника агентства, исключило данную группу из реестра НКО.

«Особенностью этой группы является культовая практика «молитв по соглашению», почитание изверженного из сана Владимира Головина как духовного лидера, популяризация взглядов Головина и общины «Спасская» через ютуб-канал и другие ресурсы. Таким образом Благотворительный фонд стал площадкой для миссионерской деятельности Владимира Головина», – подчеркнул в своем заключении эксперт.

К слову, отметил историк-религиовед, обращение «отец Владимир», а именно так обращаются к нему на странице фонда, недопустимо после извержения из сана.

«В данной группе Головин безусловный духовный авторитет, за которым сохраняется статус священника. Продукция, которую издает фонд, не имеет благословения правящего архиерея татарстанской митрополии или какой-либо епархии РПЦ. Книги, которые издает фонд не имеют грифа Издательского совета РПЦ. Поэтому данные материалы являются не общей популяризацией истории и православия в рамках духовно-просветительской деятельности, а популяризацией практик и взглядов конкретной религиозной группы, сформировавшейся вокруг Владимира Головина», – заключил эксперт.

Таки образом эксперт пришел к выводу, что деятельность данной группы подпадает под миссионерскую деятельность религиозной группы.

«Представитель юридического лица, в адрес которого было возбуждено административное дело, вину Фонда в правонарушениях не признал, предоставив возможность говорить своему защитнику. Защитник, в свою очередь, настаивал на том, что жизнедеятельность вышеназванной группы в соцсети не подпадает под понятие о миссионерской деятельности, а сам Фонд не исповедует собственное вероучение», – рассказал источник агентства.

Государственный обвинитель просил оштрафовать благотворительный фонд на 300 тысяч рублей. Мировой суд Болгара признал фонд виновным в нарушении требований «Закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях» и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.