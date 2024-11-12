«Секретные» соглашения и встречи с чак-чаком: Казань ждет гостей форума «РОСТКИ»

Талия Минуллина видит, как результаты «РОСТКов» 2023 года положительно отразились на экономике, торговле республики и на инвестициях в Татарстан

Фото: prav.tatarstan.ru

«РОСТКИ» в цифрах

Впервые форум «РОСТКИ» прошел в Казани в сентябре прошлого года. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сделать событие ежегодным. Предстоящий форум, по словам главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, может стать еще более результативным и масштабным. На сегодня уже зарегистрировалось 10 тыс. участников, в прошлом году было 7 тыс. человек.

«Мы видим увеличение количества участников. В прошлом году у нас было 57 субъектов Российской Федерации, в этом году прошли регистрацию уже 69. До форума еще, конечно, остается несколько дней, поэтому, наверное, эти цифры тоже могут поменяться. В том году участвовало 14 административных подразделений Китайской Народной Республики, в этом году — 26. То есть мы видим практически в два раза больше участников из КНР. У нас в прошлом году принимала участие большая правительственная делегация высокого уровня из Синьцзян-Уйгурского автономного района. В этом году у нас шесть правительственных делегаций. Это кратное увеличение, во многом благодаря кропотливой работе, которую мы проводили целый год совместно с коллегами», — рассказала Минуллина.

Впервые форум «РОСТКИ» прошел в Казани в сентябре прошлого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Форум пройдет в течение трех дней — с 13 по 15 ноября, но первый из них, как принято говорить, «нулевой». Плотная работа бизнес-сообщества и представителей власти начнется на «Казань Экспо» 14 ноября, а пленарное заседание запланировано на вторую половину дня 15 ноября.

«Мы уже видим перед собой результаты работы форума "РОСТКИ". Министерство иностранных дел Китая, местные органы власти Китая и посольство Китая в России — все они придают большое значение проведению второго форума "РОСТКИ". Ожидается прибытие высокопоставленных делегаций из провинций и городов Китая: Синьцзян-Уйгурского автономного района, провинции Цзилинь, города Чунцин, провинций Хунань, Сычуань, Шаньси», — рассказал Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо.

Сян Бо: «Мы уже видим перед собой результаты работы форума «РОСТКИ» Фото: prav.tatarstan.ru

Подписывать все соглашения публично невозможно из-за режима информационной тишины

В прошлом году на форуме подписали 21 соглашение. Сама Минуллина видит, как результаты «РОСТКов» 2023 года положительно отразились на экономике, торговле республики и, конечно, на инвестициях в Татарстан. Но анонсировать детали грядущих соглашений ни в АИРе, ни в Минпромторге РТ не спешат.

«У нас в оргкомитете заявлен список из 25 соглашений уже на этот год, которые планируется торжественно подписать. Но большая часть договоренностей на сегодня с учетом той ситуации, которая есть, — это закрытый формат, режим информационной тишины», — пояснила Минуллина.

Она добавила, что в прошлом году тоже были соглашения, которые не были озвучены публично. Сейчас этот тренд сохраняется.

«Вы знаете, что сейчас есть проблемы, связанные с валютными операциями, есть разного рода другие препятствия для сотрудничества, санкционное давление. Есть компании, которые пока не попали под санкции, но не хотели бы быть в этих списках, как с китайской стороны, так и со стороны России тоже. Поэтому давить на них и раскручивать информацию, к сожалению, сейчас будет некорректно», — сказала глава агентства.

Чтобы удовлетворить интерес журналистов, она добавила, что соглашения будут касаться сотрудничества как в сфере торговых и инвестиционных отношений, так и по линиям образования, молодежи, спорта.

Во время встречи Председателя КНР Си Цзиньпиня в аэропорту угостили чак-чаком Фото: rais.tatarstan.ru

Про чак-чак на «РОСТКах» не забудут

Национальная сладость чак-чак после саммита БРИКС в Казани стала буквально всемирно известной. Во время встречи Председателя КНР Си Цзиньпиня в аэропорту угостили чак-чаком. «А у нас в Китае тоже есть», — заметил он.

Угощать чак-чаком, в том числе будут в зоне «Татарское чаепитие» на выставке Coffee Tea Cacao Russian Expo, которую удалось «переманить» из Москвы.

«При входе в павильон мы застроили три очень красивые чайные комнаты. Одна из них, соответственно, китайская, следующая – русская, и есть татарская в национальном стиле. Будем устраивать чайные церемонии для наших гостей. Конечно, в татарской комнате как без чак-чака? Не обойтись. Естественно, мы заготовили чак-чак в нужном количестве, надеемся, что он обязательно понравится китайцам. Плюс у китайцев есть очень похожее блюдо. Оно готовится в одной провинции, но многие китайцы его знают», – сказала Талия Минуллина, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Вчера в Казань прибыла первая делегация из Китая на форум «РОСТКИ». Ее в аэропорту встречали девушки в красивых национальных нарядах и с чак-чаком, как это было и на БРИКСе.

Ирада Аюпова напомнила, что 2024-2025 годы — перекрестные годы культуры России и Китая по поручению Президента РФ Фото: prav.tatarstan.ru

Культурную программу «РОСТКов» могут посетить не только гости форума

Культурная программа «РОСТКов» по объему ничуть не уступает деловой. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова напомнила, что 2024-2025 годы — перекрестные годы культуры России и Китая по поручению Президента России Владимира Путина.

С 13 по 15 ноября пройдут Дни китайского кино в кинотеатре «Мир». На 14 ноября запланирован Молодежный музыкальный фестиваль «Желтый аист» в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

«У нас есть системная работа на площадке нашей консерватории. Порядка 200 студентов и аспирантов учатся в Казанской государственной консерватории. Одно из мероприятий форума, "Желтый аист", как раз посвящено этому сотрудничеству», — рассказала Ирада Аюпова.

Министр культуры республики рекомендовала посетить выставку «Китайские коллекции музеев России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана заработала выставка «Китайские коллекции музеев России». Ее министр культуры республики тоже рекомендовала посетить.

«На площадке Галереи современного искусства представлены с 18 октября фотопроекты китайского художника Алмонда Чу "Парад" и "В будущем". Это интересный проект, достойный внимания», — добавила Аюпова.

Герман Лернер напомнил, что за 2023 год объемы товарооборота Китая с Татарстаном превысили $3 млрд, а за первое полугодие 2024-го — почти $1,5 млрд Фото: prav.tatarstan.ru

Торговый оборот между Татарстаном и Китаем превысил 3 миллиарда долларов

Замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер напомнил, что за 2023 год объемы товарооборота Китая с Татарстаном превысили $3 млрд, а за первое полугодие 2024-го — почти $1,5 млрд. С начала года состоялось полсотни взаимных визитов, в том числе во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Еще один визит руководителя республики в Поднебесную запланирован на ноябрь этого года, анонсировал Лернер.

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«С 28 сентября запущен прямой рейс по маршруту Казань — Шанхай. Такой логистический маршрут стал важным шагом для укрепления взаимодействия между Татарстаном и Китаем. Уже перевезено более 7 тыс. человек. Комфортабельные самолеты. Сейчас данный рейс выполняется дважды в неделю», — рассказал замминистра.

С 28 сентября запущен прямой рейс по маршруту Казань – Шанхай Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Важной частью форума станет выставка Russia China Expo, где на 10 тыс. кв. метров будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. Минпромторг Татарстана на форуме «РОСТКИ» организует сессию «Энергетическое партнерство России и Китая: вызовы и перспективы».

За ведомством также закреплено сопровождение делегаций высокого уровня. Известно, что на пленарном заседании КНР представят вице-губернатор провинции Цзилинь Лян Жэньчжэ, генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту Го Куйлун, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Форум «РЕБУС», посвященный агломерациям, пройдет параллельно с «РОСТКами»

Международный форум «РЕБУС» пройдет параллельно с «РОСТКами» 14 и 15 ноября. Как и российско-китайский форум, «РЕБУС» впервые прошел в 2023 году. В этом году его темой станет «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы».

Олеся Балтусова: «На «РЕБУС» зарегистрировалось более 1200 участников, а на «РОСТКИ» более 10 тысяч» Фото: prav.tatarstan.ru

«В этом году форум пройдет в международном формате. Его участники — это представители 23 стран: Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Катара. Будут представители 60 субъектов РФ», — рассказала помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

Ключевую роль в работе форума сыграет Институт пространственного планирования РТ, а участником станет директор института Олег Григорьев.

«Агломерационные процессы являются неизбежными. Это не просто тренд или дань моде. Это естественное развитие территорий в нашей стране и за рубежом. Не случайно этому уделяется большое внимание», — отметил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшев.

На форуме запланированы 17 сессий, а также пленарное заседание 14 ноября.

«На "РЕБУС" зарегистрировалось более 1200 участников, а на "РОСТКИ" более 10 тыс. Думаю, на всех хватит места и интересного контента, поскольку будут обсуждаться актуальные темы и для российских, и для зарубежных участников», – сказала Балтусова, отвечая на вопрос «Татар-информа».