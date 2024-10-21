«Уникальность, умноженная на 5 тыс. лет»: Нацмузей РТ собрал китайские коллекции России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана открылась большая сборная выставка «Китайские коллекции музеев России». В Графитовом зале экспонируются вышитые на шёлке картины, танки – тибетские «иконы», то есть буддийская живопись, а также, конечно, знаменитый китайский фарфор, множество фигурок будд, предметы искусства в технике резьбы по красному лаку.

Есть здесь и произведения (миниатюры) на лубке, жителям России более известные как русское народное творчество – графика XVII-XIX веков. В Китае подобные появились намного раньше – ещё до VIII века. Сюжеты китайских лубков, конечно, тоже необычны для российского зрителя: на одном из таких экспонатов выставки, например, китайские мальчишки запускают воздушного змея.

Дамир Натфуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Китай и Россию связывает давнее сотрудничество. Через территорию современного Татарстан ещё во времена Золотой Орды пролегал знаменитый Шелковый путь. В Казани сейчас учатся 2 тысячи студентов из Китая, республика подписала соглашения о сотрудничестве с 8 китайскими провинциями. Кроме того, в этом году отмечается 75-летие дипломатических отношений между нашими странами. И я очень рад, что эта выставка будет работать до 25 февраля», - сказал на церемонии открытия заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Проект приурочен к саммиту БРИКС. Экспонаты для него предоставили как сам Национальный музей РТ, так и Национальный музей Бурятии, Музей искусства народов Востока (Москва), музей-заповедник «Петергоф», Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник, Кяхтинский музей имени академика Обручева (Бурятия) и Хабаровский музей имени Гродекова. Всего около 300 уникальных предметов.

Директор Национального музея РТ Алиса Вяткина назвала проект «чистой авантюрой» - масштабная идея была реализована всего за 2,5 месяца. А толчком стал съезд музейщиков в городе Кяхта в Бурятии на очередной сессии «Музейные маршруты», где вообще-то обсуждался трехлетний передвижной проект, посвященный 300-летию Кяхты – города, куда приходили из Китая чайные караваны и затем отправлялись дальше по России.

Алиса Вяткина, Юрий Филиппов, Татьяна Бороноева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За такой короткий срок в одном музее встретились предметы, которые в незапамятные времена попали в наши музеи, – это дорогого стоит. Тем более они посвящены Китаю – стране, которая имеет более чем 5000-летнюю историю. Всегда когда прикасаешься к многотысячелетней истории, понимаешь, что ты песчинка, но работаешь в таком месте, которое большую часть этой истории хранит. Эта выставка уникальна, но ее уникальность, помноженная на 5 тысяч лет», - подчеркнул директор Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Экскурсию для первых посетителей провел куратор выставки Владислав Мухин. Он обратил внимание гостей на каменную китайскую резную вазу XIX века со змеями.

«Это жемчужина Национального музея Республики Татарстан из собрания Андрея Федоровича Лихачева. Казанцы знают, что именно его коллекция стала основой нашего музея», - отметил Мухин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При осмотре выставки впечатляться не только внешней красотой, но и вникать в смыслы множественных китайских символов посоветовала директор Национального музея Бурятия Татьяна Бороноева. Один из ключевых экспонатов, предоставленных ее музеем, - скульптура «Триада Будд Милэ». Нашли ее в 1927 году на территории Иволгинского гуннского городища, северной столицы империи Хунну. Городище датируется IV веком. Его особенность в том, что это поселение имело многочисленное для того времени население - 3 тысячи человек, говорит спикер. Это был один из самых крупных населенных пунктов империи. Найденная в городище триада будд – это алтарная фигура, которая представляет раннюю китайскую буддийскую скульптуру.

Выставку «Китайские коллекции музеев России» предваряет фотопроект по итогам археологических раскопок в древнем городе Ляньчжу. Его в Казани презентовал начальник службы информации Евразийского Бюро Медиакорпорации Китая Ван Дэлу.