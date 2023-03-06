Секретарь СНБО Данилов рассказал, когда Киев начал готовиться к конфликту с Россией

Украина начала готовиться к конфликту с Россией сразу же после первой и последней встречи лидеров государств Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщает РИА Новости.

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — подчеркнул он в эфире «24 телеканала».

Напомним, что встреча состоялась в 2019 году, когда президенты принимали участие в саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда Путин, Зеленский, а также Президент Франции Эммануэль Макрон и на тот момент канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры и двусторонние встречи.

Позднее Меркель признает, что «минские соглашения» 2014 года, призванные урегулировать ситуацию на Украине, на самом деле рассматривались Киевом и Западом как затягивание времени для подготовки ВСУ к войне с Россией. Также это подтвердят экс-Президент Украины Петр Порошенко и экс-Президент Франции Франсуа Олланд.