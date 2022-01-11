Секретарь Генсовета «Единой России» подарил квадрокоптер 16-летнему герою из Татарстана

Подарок от секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака получил в первую рабочую неделю нового года 16-летний Илья Матюшенцев из Старошешминска. В прошлом году подросток спас от пожара семью односельчан.

Подарок юноше вручил руководитель татарстанского исполкома «Единой России» Марат Самигуллин. «Мне вдвойне приятно передать Илье подарок от имени секретаря Генсовета „Единой России“. Илья — настоящий герой! Не каждый взрослый на его месте решился бы на такой смелый шаг!» — заметил единоросс.

Илья учится в 11-м классе. С помощью квадрокоптера он планирует изучать птиц и природу и в дальнейшем, может быть, монтировать ролики из снятого видео.

В мае 2021 года Илья Матюшенцев возвращался домой и увидел, что горит дом односельчан. Заглянув в окно, он обнаружил, что жильцы спят. Илья разбудил жильцов, которые выбрались через окно, и помог им потушить пожар. В конце декабря Илью наградили нагрудным знаком «Юный герой» в рамках общественной премии «Герой Нашего Времени».