Нижнекамским подросткам за спасение семьи из пожара вручили премии в 25 тыс. рублей

Двух подростков — Илью Матюшенцева и Владимира Конюхова из села Старошешминск Нижнекамского района наградили за спасение двух человек из пожара.

Почетные грамоты МЧС и денежные премии в размере 25 тыс. рублей им вручили на предновогодней планёрке в администрации. Ребят поздравили руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин и начальник пожарно-спасательного гарнизона Антон Карасев.

Этим летом Илья Матюшенцев с односельчанином до приезда пожарных спасли из горящего дома семью и их собаку. 25 декабря 16-летний подросток побывал на Республиканской новогодней елке. Президент Татарстана назвал его героем и настоящим примером для подражания.

«Ты по своей природе очень смелый парень. Благодаря тебе люди остались живы», — сказал руководитель РТ.