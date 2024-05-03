«Сейчас людям нужен праздник»: в Казани прошел первый показ «Лучшего города Земли»

Первый показ иммерсивного музыкального спектакля-импровизации «Лучший город Земли» театра РОСТА прошел в Казанском государственном театре юного зрителя им. Габдуллы Кариева. Зрителям обещали активное участие, неожиданные факты о столице, а также народную песню. Что из этого получилось – в репортаже «Татар-информа».

Казань – конечная остановка в прокатном маршруте театра РОСТА. В апреле спектакль был показан в Москве и Нижнем Новгороде. Проект «Лучший город Земли» стал победителем в конкурсе Президенсткого фонда культурных инициатив. Фонд выделил 2,7 млн рублей при 10,5 млн дополнительного финансирования.

Главная задача проекта – пробудить в горожанах интерес к истории и жизни родного города. Выбор этих городов обусловлен тем, что Казань и Нижний Новгород «могли стать столицей нашего государства, но не стали». Главный режиссер театра Александр Нестеров называет спектакль строго развлекательным.

«Пусть люди посмеются с нами, попоют с нами, попереживают с нами и еще раз влюбятся в свой город. В этом наша миссия. Сейчас людям нужно дарить праздник как никогда. Нам всем непросто, но мы хотим жить», – объясняет Нестеров.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

«Лучший город Земли» – это музыкальный спектакль. Руководитель джазового отдела детского музыкального театра «Домисолька» Николай Чермошенцев из невнимательного водителя (его сценический образ) перевоплощается в пианиста, который ловко создает музыкальные композиции на стихи Вениамина Борисова, который уже три года живет в Казани со своей семьей. Интересно, что директором «Домисольки» является Иван Жиганов, сын Назиба Жиганова, основателя Казанской государственной консерватории.

Стихи Вениамин Борисов сочиняет почти на ходу. В этом одна из особенностей спектакля. Во время инсценированных «рекламных пауз» зрители озвучивали самые «казанские», по их мнению, слова. Некоторые из этих фраз и легли в основу текста песни: Казанский Кремль, чак-чак, «Тюбетей», Зилант, «Чаша», казанский метрополитен, улица Баумана и даже Нурсултана Назарбаева. Во время каждого показа новоиспеченные гимны на сцене исполняет Екатерина Короткова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Еще две песни будут созданы и спеты 3 мая. Тогда будет организовано онлайн-голосование в сообществе театра РОСТА во «ВКонтакте». Имя исполнителя «народного гимна-победителя» авторы проекта держат в тайне, но на сайте Президенсткого фонда может быть подсказка. На странице проекта в блоке «Актуальность» сказано, что в Москве песню запишут Нонна Гришаева и Лариса Долина.

Несмотря на то, что на афишах проекта и в соцсетях явно прослеживался молодежный дух постановки, на день первого показа в Казани в основном пришел взрослый зритель. Во время пресс-подхода они с интересом слушали авторов проекта и за их спинами фотографировались у баннера-афиши.

Авторы неоднократно заявляли, что сценарий пьесы каждый раз уникальный, но это не совсем так.

«Драматургическая основа одна. Сюжет один. А вот что происходит внутри, уже меняется под каждый город», – объясняет автор пьесы, драматург Яна Стародуб-Афанасьева.

Команда телевизионщиков отправляется на съемки проекта «Лучший город Земли» в Рязань, но по ошибке навигатора попадает в Казань. Возможности уехать нет, разогретая публика есть. Теперь команде вместе со зрителями предстоит сделать Казань лучшим городом. Остроты добавляет персонаж Александра Нестерова Александр Честный, который предлагает казанцам «новую родину» в Америке.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Взаимодействие с залом было ограничено поиском слов для песни и случайным зрителем, который принял непосредственное участие в спектакле. Им стал Эдуард, «почетный житель города Казани», спасший по сценарию 58 мальчиков в лесу.

«Мы собираем такие факты, которые многие казанцы, я вас уверяю, не знают. Когда мы выступали в Москве, большая часть информации для москвичей была абсолютно новой», — рассказал режиссер пьесы перед показом.

Среди необычных «фактов» со сцены прозвучали имена хирурга Александра Вишневского и драматурга Евгения Шварца. Помимо прочего были упомянуты КАМАЗ, Дербышки и завод «Электроприбор», который, к слову, с 1 мая оказался под санкциями США. Удивить казанского зрителя необычной фактикой, кажется, не удалось.

Легкая и по-доброму наивная буффонада может найти свое место в репертуаре театра РОСТА, потому что уже нашла своего зрителя. Сложившайся труппа, ограниченная сейчас тремя городами, не теряют надежды выступить в других уголках нашей страны.

«Учитывая то, какой интерес вызвал наш проект, мы уже расписываем дальнейший гастрольный тур. Нам важно, чтобы в таком формате это было разово, а дальше мы планируем ездить в другие города нашей необъятной родины и дарить им песни», – рассказал Александр Нестеров.