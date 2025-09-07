«Сейчас что вы скажете?»: как Фахретдинов уничтожил Густафссона за 53 секунды

Накануне в Париже первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов провел свой седьмой бой в карьере, одержав победу над шведским спортсменом Андреасом Густафссоном. О том, сможет ли теперь Гладиатор рассчитывать на соперника из топ-15 и как его оппонент пал во вчерашней схватке за 53 секунды, – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: скрин трансляции

Соперник снова не из топ-15. Почему Фахретдинов топчется на месте в UFC

Когда Ринат Фахретдинов не смог подраться с бразильцем Габриэлем Бонфимом на турнире в Неваде из-за травмы, татарский Гладиатор рассчитывал, что дальше получит кого-то поинтереснее. Габриэль пусть и добротный соперник, но не боец из списка десятки лучших. Не такого предложения ждал Ринат от UFC после шести боев в промоушене без поражений (5 побед и 1 ничья).

Фахретдинов дрался с теми, кого ему давали в UFC, на протяжении трех лет. Однако топовых соперников он так и не получил. Вот и на этот раз, когда на парижском турнире ему достался Андреас Густафссон, эмоции у болельщиков и у самого бойца вышли смешанными. Швед хорош, в мире UFC достаточно уважаем и известен, но до верхушки недотягивает.

В беседе с «ТИ-Спорт» сразу после определения соперника Ринат признавался, что ожидал оппонента из топ-15, а получил вновь крепкого бойца, который просто лучше сможет противостоять стилю Фахретдинова.

– У шведа 23 победы и 8 поражений. Можешь сказать, что это следующий уровень в плане сложности соперника? То есть UFC видит, что ты без поражений, и ищет уже кого-то посерьезнее?

– Да, UFC ищет. Но, к сожалению, это соперник не из топ-15, хотя я считаю, что он смело может находиться в этом топе. По физике, по данным очень крепкий боец. UFC дает мне тех бойцов, которые смогут противостоять моей борьбе, по их мнению. Потому что в топ-15 есть ребята, которые, я точно знаю, не смогут противопоставить моей борьбе и моей технике ничего. А этот парень, как они думают, сможет противостоять, поэтому, в принципе, они ставят против меня стилистически похожих ребят. Они никогда не дадут явному борцу явного ударника без борьбы, – рассказал Гладиатор.

Фото: скрин трансляции

Судя по всему, Дану Уайта не слишком убедили последние бои, в которых Фахретдинов выиграл у Николаса Далби и Карлоса Леала решением судей. В обоих случаях поклонники смешанных единоборств отдавали победу его соперникам и итоговый результат вызывал немало споров.

Сгонка веса как мем. Гладиатору удалось

Стоит отметить, что большим испытанием для татарского бойца перед боем стала сгонка веса. В своих социальных сетях он не без самоиронии публиковал фотографии с тренировок и шутил над тем, сколько еще ему нужно согнать, чтобы уложиться в лимит 77 килограммов.

Ринат выкладывал снимок со своим изможденным лицом и подписывал: «Да ничего сложного в этой сгонке нет. 9 кг спокойно уйдут за пару дней. Также он перед взвешиванием»:

Как оказалось, 9 килограммов – это было еще и значительное преуменьшение.

«На самом деле, если бы я сгонял 9 килограммов, то это не составляло бы никаких проблем. Но я вешу чуть-чуть больше – почти в два раза больше сгонять, чем эти 9 килограммов. Нет, о весогонке говорить рано – я сейчас на диете, на правильном питании, но о сгонке веса пока говорить очень рано. Сейчас еще остается большой промежуток времени – организм просто не даст тебе такое количество времени, чтобы тренироваться и сидеть на диете. Правильное питание, правильные тренировки – залог успеха», – говорил в том же интервью «ТИ-Спорту» Фахретдинов.

Накануне боя россиянин и швед прошли контрольное взвешивание – весы обоих бойцов показали 76,6.

«Сейчас что вы скажете, где вы?»

Понятно, что после вчерашней победы над шведом Дана Уайт серьезно задумается над тем, какого бойца поставить в октагон вместе с Ринатом Фахретдиновым в следующий раз. Гладиатор уработал Густафссона всего за 53 секунды, в буквальном смысле уничтожив у сетки. Перед этим он несколько раз здорово попал сопернику в стойке, а потом и классно добавил левым прямым.

Фото: скрин трансляции

После боя россиянин не скупился на эпатаж, наслаждаясь блестящим для себя вечером в Париже.

«На самом деле, был такой план в первом раунде – почувствовать, посмотреть. Я знал, что Андреас сильный борец с физическими данными. Я хотел в первом раунде прощупать, а во втором закончить досрочно, потому что кто-то говорит, что я не умею заканчивать бои досрочно. Сейчас что вы скажете, где вы?!» – сказал Фахретдинов сразу после поединка.