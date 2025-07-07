Ринат Фахретдинов: «Он бизнесмен. Не удивлюсь, если Трамп проведет бои UFC в Белом доме»

Первый татарин в UFC Ринат Фахретдинов получил нового соперника. Он сразится со шведом Андреасом Густафссоном в «соглавном» поединке турнира UFC Fight Night 6 сентября в Париже. «ТИ-Спорт» связался с бойцом, чтобы обсудить его состояние после восстановления от травмы, предстоящем сопернике и идее Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме.





Ринат Фахретдинов сразится со шведом Андреасом Густафссоном в поединке турнира UFC Fight Night 6 сентября в Париже

Фото: t.me/rinatgladiator

«UFC выбирает того, кто сможет что-то противопоставить моей борьбе»

– Для начала расскажи об ожиданиях от боя. Что знаешь о Густафссоне, какие у него сильные и слабые стороны?

– Густафссона знаю давно. Мы с ним, можно сказать. на связи в соцсетях. Я так понял, ему предлагали выйти на замену, когда мне искали соперника в Абу-Даби. Он очень крепкий, физически сильный боец. Я даже считаю, что он один из самых сильных бойцов UFC в физическом плане. Нестандартный, неудобный. Но мы с такого рода бойцами уже дрались, поэтому настраиваемся на тяжелый бой и планируем, естественно, досрочную победу.

– У шведа 23 победы и 8 поражений. Можешь сказать, что это следующий уровень в плане сложности соперника? То есть UFC видит, что ты без поражений, и ищет уже кого-то посерьезнее?

– Да, UFC ищет. Но, к сожалению, это соперник не из топ-15, хотя я считаю, что он смело может находиться в этом топе. Но по физике, по данным очень крепкий боец. UFC мне дают тех бойцов, которые смогут противостоять моей борьбе, по их мнению. Потому что, я знаю, из топ-15 есть ребята, которые, я точно знаю, не смогут противопоставить моей борьбе и моей технике ничего. А этот парень, как они думают, сможет противостоять, поэтому, в принципе, они стилистически похожих ребят ставят против меня. Они никогда не дадут явному борцу явного ударника без борьбы.

«Густафссон – один из самых сильных бойцов UFC в физическом плане. Нестандартный, неудобный» Фото: стоп-кадр видео / YouTube-канал UFC Crazy

– Он сопоставим по уровню с Габриэлем Бонфимом, с которым у тебя готовился бой в Неваде?

– Тяжело сказать. Бонфим, мне кажется, более разносторонний, с грепплингом. А Густафссон – более физически крепкий боец. Я вообще думаю, что по физике это один из самых сильных бойцов в нашем дивизионе.

– 11 нокаутов в исполнении Густафссона. Это повод лучше отрабатывать блок? На что сейчас делаешь упор в тренировках с учетом особенностей шведского бойца?

– Знаете, у него одиннадцать нокаутов – да, согласен. Но каждый бой – это отдельная история. И мы будем работать больше над своими сильными сторонами. Ну и, естественно, не будем забывать про защитные действия и так далее. Опять же повторюсь: самое главное – это работать над своей техникой.

«Пашем, тренируемся, я в США уже около полутора месяцев и не пропустил ни одной тренировки здесь» Фото: t.me/rinatgladiator

«Сгонять веса нужно много, но еще рано. Пока сижу на правильном питании»

– Как себя чувствуешь после восстановления от травмы?

– Чувствую себя неплохо. Не могу рассказать о травме. Но она такая, что будет беспокоить всю жизнь. Просто с этим можно жить, с этим можно бороться, правильно делать упражнения и так далее. Но сейчас, слава Богу, ничего не беспокоит. Пашем, тренируемся, я в США уже около полутора месяцев и не пропустил ни одной тренировки здесь. По молодежному скажем, тренироваться здесь в кайф!

– Есть трудности со сгонкой веса? Видел шутливый сторис про 8 килограммов, где ты на фото выжат как лимон. Сейчас все силы направлены на это?

– Вы ошибаетесь, шутливый сторис был не про 8, а про 9 килограммов. На самом деле, если бы я сгонял 9 килограммов, то это не составляло бы никаких проблем. Но я чуть-чуть больше вешу – почти в два раза больше сгонять, чем эти 9 килограммов. Нет, о весогонке говорить рано – я сейчас на диете, на правильном питании, но о сгонке веса пока говорить очень рано. Сейчас еще остается большой промежуток времени – организм просто не даст тебе такое количество времени, чтобы тренироваться и сидеть на диете. Правильное питание, правильные тренировки – залог успеха.

«Не удивлюсь, если Трамп проведет этот турнир в Белом доме, я бы хотел там поучаствовать»

– Появилась информация, что Трамп хочет провести турнир UFC в Белом доме. Считаешь, что это просто хайп или реальная тема?

– Знаете, Трамп – он бизнесмен, поэтому я считаю для него это вполне нормальное явление – провести турнир в Белом доме. Я не удивлюсь, если он его реально проведет.

– Согласился бы участвовать, если бы позвали? Наверняка это был бы самый громкий турнир в истории.

– Да, конечно, хотелось бы, я просто хотел бы оказаться в Белом доме, это же интересно, это же история! Тем более подраться там, конечно, хотел бы. Но, как кажется, там весь кард (файт-кард – состав участников UFC турнира – прим. «ТИ-Спорта») будет состоять из местных ребят. Но было бы интересно, конечно. Даже просто посетить этот турнир. Было бы интересно посмотреть на него.