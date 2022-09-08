«Вышли с неправильным настроем»: Шипачев – о голе в овертайме и победе над «Адмиралом»

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев после матча с «Адмиралом» (2:1 ОТ) поделися эмоциями от игры и победной шайбы в овертайме. По словам хоккеиста, казанская команда вышла на игру с неправильным настроем.

«Тяжелая игра была. Соперник выстроился в средней зоне, и у нас из-за этого не получалось проходить среднюю зону. В большинстве, конечно, нужно забивать, но у нас пока не идёт игра там. Хорошо, что взяли два очка. Даже при плохой игре два очка – есть два очка.

Мы вышли, наверное, с неправильным настроем. После победы над ЦСКА думали, что все команды будем также обыгрывать. Не знаю, сколько бросков заблокировали, всё ловили на себя. «Адмирал» заслуженно взял своё очко. Хорошо, что забили в овертайме, непонятно, что было бы в конце.

Победная шайба? Оставалось чуть-чуть. Я думал, Галиев будет бросать, но он отдал мне. Я понимал, что оставалось немного времени. Попробовал и забил. Воронков хорошо вратаря закрыл. Сейчас бы ковырялись по буллитам непонятно сколько, если бы не забили. А сейчас вот в раздевалке стоим», – заявил Шипачев в раздевалке после матча.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 сентября в Казани против минского «Динамо». Начало игры в 19:00.

Ранее победу над «Адмиралом» прокомментировал главный тренер команды Олег Знарок.