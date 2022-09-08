Олег Знарок после победы над «Адмиралом»: «Меня не устраивает игра «Ак Барса»

Олег Знарок прокомментировал победу (2:1) «Ак Барса» над «Адмиралом» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. Специалист раскритиковал игру своих подопечных.

«Трудно назвать это игрой. Много сил потратили, когда можно было спокойно обыгрывать команду. Настрой может помешал и дисциплина. Если мы в игре делаем по восемь удалений в период. Причем удаления никакие, ненужные.

Чем объяснить удаления? Не знаю, может в голове что-то у них? Стараемся поменять что-то. Что делать? Будем наказывать. Трудно объяснить, почему человек в средней зоне бьет в спину», - цитирует специалиста корреспондент «Татар-информа».

Также специалист объяснил перестановки в звеньях в третьем периоде.

«Все звенья переставил? Галимова поставил к Шипачеву и Кагарлицкому. Это все звенья? Я не знаю что будет дальше. Как мы играем, меня не устраивает. Разницу же видите, как играли с ЦСКА и сейчас. И как с «Динамо», - заявил Знарок.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 сентября в Казани против минского «Динамо». Начало игры в 19:00.